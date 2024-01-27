18 постраждалих: у Польщі перекинувся автобус з українцями

На місці працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці ДТП. Близько 20 людей госпіталізували, а іншим надали тимчасовий притулок, поки організують інший транспортний засіб.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це повідомляє RMF 24.

Аварія сталася близько 4 години ранку 27 січня 2024 року поблизу населеного пункту Грубешів Люблінського воєводства, неподалік польсько-українського кордону. У транспортному засобі, який рухався з Одеси до Варшави, перебували близько 60 людей. Як повідомляється, на одному із поворотів автобус перекинувся на бік. Наразі госпіталізовано 18 постраждалих, на місці працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці ДТП.

"18 осіб доставлено до лікарень Томашува-Любельського, Грубешова та Замостя. За попередніми даними, їхньому життю нічого не загрожує", — зазначив Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського управління Державної пожежної служби в Любліні.

Повідомляється, що іншим пасажирам надають притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну транспортного засобу.

Олег Ніколенко, речник МЗС України, підтвердив у коментарі hromadske, що зранку 27 січня трапилася ДТП з автобусом з України. Генконсульство України в Любліні працює із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, у Польщі в ДТП загинула 4-річна українка.

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