Техас сам за себе: Топ 10 фактів про бунтівний американський штат

Губернатор штату Техас Грег Ебботт фактично кинув виклик федеральному уряду США, відмовившись виконувати рішення Верховного суду про передачу охорони кордону прикордонній службі. Чи справді Техас очолить нову конфедерацію та спровокує нову громадянську війну? Фокус підготував топ 10 фактів, які допоможуть краще зрозуміти поведінку та політичні уподобання цього неординарного штату.

Фактично Ебботт вивів дискусію про міграцію (яка перед тим стала найпопулярнішою темою для американців, витіснивши на другий план традиційно важливі економічні проблеми) на новий рівень. Його екстравагантне рішення викликало злорадні очікування у ворогів США та підтримку серед колег губернаторів-республіканців. Ось чому один із найбільших американських штатів Техас вийшов на перші шпальти провідних новинних видань світу.

1. Техас — червоний (республіканський) штат

Востаннє демократ ставав сенатором від штату Техас у 1988 році, а губернатором — у 1990 році. На останніх виборах до Палати представників республіканці перемогли у 25 з техаських 38 округів. У 2020 році Дональд Трамп переміг Джо Байдена з результатом 52,1% проти 46,5%, що дало змогу йому отримати 38 із 40 голосів колегії виборників. Два голоси не дісталися Байдену, а пішли у "сіру зону".

2. Техас — ласий шматок на виборах

Штат делегує 40 представників до Колегії виборників на президентських виборах (більше лише у Каліфорнії — 54). Також від нього обирається 38 депутатів до Палати представників.

3. Демократична смуга

Більшість округів, у яких виграють демократи, йдуть рядком вздовж мексиканського кордону.

4. Демографічний бум в Техасi

Населення штату (30 млн осіб) подвоїлося за останні 40 років. Вагомим джерелом приросту населення є імміграція. Саме на Техас припала третина (1,6 млн осіб, з них приблизно 0,5 млн — Техас) нових американців, які з’явилися у 2023 році.

5. Строкатий склад населення

Майже 40% жителів Техасу мають іспанське походження. Багато громад уздовж південно-західного кордону США є майже повністю іспаномовними. Корінні американці складають менш як 1% населення Техасу. На початку XXI століття афроамериканське населення становило трохи менше однієї восьмої (майже 12%) від загального населення штату i зосередилося у центральних частинах великих міст, а понад 40% афроамериканців проживали в Далласі та Х'юстоні.

6. Колонізацію території штату Техас розпочали іспанці

Перші європейці ступили на територію Техасу у 1528 році. Активно колонізуватися територія почала з XVIII століття здебільшого зусиллями іспанців. Кажуть, що плем’я каддо вітало іспанських поселенців словами Тай-яс, що означає "друзі" — і звучить як "Техас".

З 1821 року (року проголошення незалежності) заселення регіону своїми громадянами стимулювала Мексика.

7. Майже десятиліття Техас існував як незалежна держава

У 1836 році, в розпал громадянської війни у Мексиці, Техас оголосив незалежність. На референдумі про незалежність населення штату одразу висловилося за приєднання до США, проте останні… відмовилися прийняти бунтівний регіон.

Аж через 9 років у Вашингтоні все ж передумали та приєднали Техас на правах окремого штату. Він став 28-м штатом i мав право розділитися ще на 4, проте техасці так і не скористалися цією можливістю. Важливою умовою приєднання було збереження власності на землю саме за штатом, а не за федеральним урядом.

8. Техас брав участь в утворенні сепаратистської конфедерації

Вже у 1861 році Техас приєднався до так званої Конфедерації штатів Америки, яка виступала за збереження рабства, та вийшов зі складу США. Знову повернувся до після поразки Конфедерації у громадянській війні 1865 року.

9. Конституція штату була схвалена ще у 1876 році

Техас має двопалатний законодавчий орган, що складається з 31 сенатора, який обирають на чотири роки, і 150 представників, яких обирають на дворічний термін. Губернатор, обраний на чотири роки, може ініціювати закони, скликати спеціальні законодавчі сесії, накладати вето на законопроєкти та призначати ради й комісії. Немає конституційних обмежень на те, скільки термінів може обіймати губернатор, але влада губернатора штату Техас обмежена тим, що численні посадові особи та виконавчі ради обираються, а не призначаються.

10. Право захищати свій кордон

Губернатор штату Грег Ебботт інтерпретував напір іммігрантів як вторгнення з боку іншої держави і посилається на конституційні засади, які дають змогу штату захищатися. Саме захист від набігів з боку Мексики був основною причиною об’єднання Техасу із США у далекому 1845 році. Тож зараз губернатор штату звинуватив федеральний уряд у невиконанні своїх прямих обов’язків.

Зараз відбувається кілька судових процесів, в яких кожна сторона посилається на різні законодавчі акти. З одного боку, захистом кордону має займатися федеральний уряд, з іншого — штат Техас має право вживати додаткових заходів, якщо федеральна влада не справляється.

Зараз очевидно, що питання імміграції вийшло з суто юридичної площини. Це гостре політичне питання, яке впливає на результати листопадових виборів президента США. Республіканці знайшли слабку ланку демократів та не упустять шансів завдати їм найболючішого удару напередодні доленосних для обох партій виборів. Тут битва йде не на життя, а на смерть i для республiканцв, i для демократiв — і у такому протистоянні важко знайти місце для компромісу.