Найбільший у світі круїзний лайнер вийшов у перший рейс, попри критику екологів (фото, відео)

Корабель Icon of the Seas здатен розмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу.

Найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas вирушив із Маямі (Флорида, США), попри занепокоєння екологів щодо викидів метану із судна. Про це повідомляє Telegraph.

Судно має довжину у 365 метрів та завширшки майже 50 метрів. На кораблі 20 палуб. Здатен розмістити 7 600 пасажирів і 2 350 членів екіпажу. Icon of the Seas розпочав свою семиденну подорож островами Карибського моря.

Екологи розкритикували подорож. Вони стверджували, що корабель, що працює на зрідженому природному газі, викидає в повітря шкідливий метан.

Цього тижня ICCT опублікував звіт, в якому йшлося про те, що викиди метану від суден, що працюють на зрідженому природному газі, є вищими, ніж передбачалося чинним законодавством.

Фото: Getty Images

Метан в атмосфері затримує у 80 разів більше тепла, ніж вуглекислий газ протягом 20 років. Скорочення цих викидів вважається вирішальним для уповільнення глобального потепління.

Icon of the Seas: що цікавого на кораблі Royal Caribbean

Icon of the Seas — перший новий клас кораблів Royal Caribbean за майже десятиліття. На борту судна розташовані та функціонують 2 850 кают, 18 гостьових палуб, 7 басейнів, а стежить за цим усім екіпаж з 2 350 осіб.

Парк для прогулянок та триповерхові таунхауси створені на кораблі. Особливу увагу привертає гігантська п'ятипалубна сферична конструкція, названа "Перлиною". Прямо під нею розташовані величні сходи, що нагадують італійський палац. Також на борту лайнера розташовані понад 40 ресторанів і питних закладів, триповерхові таунхауси для великих родин і понад 33 тисячі рослин у так званому Центральному парку, одному з його районів.

Нагадаємо, у листопаді "Чудове" меню з "Титаніка" 1912 року продали за 84 тисячі фунтів. У ньому йдеться про те, що пасажири могли скуштувати лосося із соусом "Голландез", м'ясо весняного ягняти з м'ятним соусом, пудинг "Вікторія", устриці й інші вишукані страви.