Шукач скарбів на зораному полі виявив рідкісну золоту застібку, якій понад 3 тис. років (фото)

Застібка залізного віку ірландського виробництва є одним із семи зразків, знайдених в Англії та Уельсі, найкраще збережених.

На зораному полі поблизу Елластона в Стаффордширі знайшли рідкісну золоту застібку для сукні. Прикраса виготовлена приблизно у 1000 році до нашої ери. Британський музей повідомив про нові археологічні знахідки, які були внесені до списку Portable Antiquities Scheme (PAS).

Джонатан Нідем, шукач скарбів, з металодетектором ходив на зораному полі. Слабкий звуковий сигнал спонукав копати глибше. Згодом й витягнув дуже рідкісну застібку для сукні з чистого золота.

Характерний дизайн об'єкта, що складається з двох чашок, змусив спершу його подумати, що це ручка від шухляди. Застібка залізного віку ірландського походження є одним із семи зразків, знайдених в Англії та Уельсі, і одним із найкраще збережених.

Такі знахідки, як застібка, оцінюються незалежно. Вони можуть бути придбані музеєм, а вторговані кошти, як правило, діляться між тим, хто знайшов, і власником земельної ділянки.

Золота застібка Фото: Getty

"Це те, про що ви навіть у найсміливіших мріях не могли подумати, що з вами станеться. Це навіть не один шанс на мільйон, а один на мільярд, щоб знайти щось подібне", – пояснив шукач скарбів.

Також однією з найцікавіших знахідок стала мініатюрна дерев'яна фігурка, знайдена на березі Темзи в Лондоні. Кароліна Наннелі – жінка, яка знайшла її. Вона повідомила, що фігурка має два обличчя: з одного боку — людський череп, з іншого — жіноче обличчя.

Дерев'яна фігурка Фото: Getty

На цьому ж місці були знайдені чотки, вирізані з кістки. Вони мають пристойний вигляд. Знахідка датується приблизно 1450 роком.

Нагадаємо, турист приїхав до США подивитися запуск ракети в космос і знайшов діамант у багнюці. Вартість коштовного каменю може оцінюватися приблизно у 28 250 доларів США.