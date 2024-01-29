Стрілянина в церкві у Стамбулі: серед підозрюваних виявився росіянин (відео)

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за інцидент. Представники ІДІЛ заявили, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання нападати на євреїв, а також християн.

В одній з церков Стамбула прямо під час служби двоє озброєних чоловіків увірвалися до храму та відкрили вогонь, внаслідок чого загинула одна людина. Згодом ймовірних стрілків із Таджикистану та Росії затримали. Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що турецькій владі вдалося затримати двох ймовірних нападників, які застрелили людину у неділю, 28 січня, під час служби в італійській католицькій церкві Святої Марії у стамбульському районі Сариєр. Крім того, за його словами, є припущення, що підозрювані пов'язані з "Ісламською державою".

Один із підозрюваних — громадянин РФ

Пізніше міністр, виступаючи перед журналістами, зазначив, що в рамках розслідування нападу поліція провела рейди в 30 місцях Стамбулу, затримали 47 осіб. Під час одного з останніх рейдів вдалося спіймати підозрюваних.

"Обидва підозрюваних — іноземні громадяни. Один з них — з Таджикистану, інший — росіянин, і ми оцінили їхню причетність до Ісламської держави", — заявив Єрлікая.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність

Як зазначають у виданні, Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад. Представники ІДІЛ заявили, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання нападати на євреїв, а також християн.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зателефонував до священника церкви, аби висловити свої співчуття та підтримку. Папа Римський Франциск також відреагував на інцидент та висловив солідарність з прихожанами церкви Святої Марії під час недільної служби у Ватикані.

На записах з камер відеоспостереження, котрі встановлені всередині церкви, видно, як озброєні люди у масках зайшли до будівлі та вистрелили у чоловіка, який йшов перед ними. На відео також можна побачити, що практично відразу ж чоловіки покинули храм.

Нагадаємо, у місті Керман 3 січня у центральному районі Ірану пролунали вибухи на цвинтарі, де іранці вшановували командувача Корпусу Вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані. Перший вибух відбувся за 700 метрів від могили Сулеймані. Другий — на відстані кілометра.