У Росії в трьох літаків під час рейсу відмовили двигуни, — росЗМІ

Російські журналісти пишуть, що несправності у літаках російських авіакомпаній непоодинокі та лише з початку року під час рейсу сталося щонайменше 14 таких інцидентів.

Через запроваджені санкції та неможливість закуповувати деталі і проводити ремонти у російських авіакомпаній продовжують траплятися технічні проблеми. Так, лише за останній час у найбільшої приватної авіакомпанії РФ відмовили двигуни у трьох літаках. Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що один з інцидентів стався у лайнера S7 в понеділок, 29 січня. На борту повітряного судна Airbus A-320 перебувало 170 пасажирів, літак вилетів з Омська та приземлився у Домодєдово. Надалі рейси йому не дозволили виконувати.

Журналісти пишуть, що у лайнера S7 це вже третій інцидент за останній тиждень. За декілька днів до цього через несправність двигунів не змогли злетіти два літаки авіакомпанії. Один літак повинен був летіти з Улан-Уде до Москви, а інший – з Москви до Анталії. В обох випадках рейси мали виконувати літаки Boeing 737-800.

Видання наголошує, що раніше найбільша російська авіакомпанія стикнулася із проблемою обслуговування американських двигунів P&W для Airbus A320/А321neo. Причиною цьому є те, що технічні організації РФ та Ірану не працюють із такими двигунами.

Несправності у літаках російських авіакомпаній непоодинокі та лише з початку року під час рейсу сталося щонайменше 14 таких інцидентів. Близько третини з них – проблеми із двигунами.

Зазначається, що причиною падіння російського літака Falcon в Афганістані, який летів з Індії до Москви, за попередньою версією, теж стала відмова двигунів.

Посилаючись на дані Росавіації журналісти пишуть, що протягом січня-листопада 2023 року у РФ сталося 670 авіаінцидентів. У близько 60% випадках причиною була відмова авіатехніки.

Імовірно, що така ситуація із літаками через введені санкції, адже авіакомпанії не можуть купувати оригінальні запчастини. Також причиною аварій є те, що деталі на літаках використовуються довше, ніж це дозволяють норми безпеки.

Нагадаємо, 16 січня у The Washington Post писали про те, що російські авіакомпанії через санкції не можуть отримувати важливі запчастини. Внаслідок цього у РФ почастішали випадки несправностей повітряних суден.

У Міжнародній організації цивільної авіації заявляли про свої побоювання щодо того, чи може Росія гарантувати безпеку своїх літаків. Однак у Росії кажуть, санкції ніяким чином не впливають на безпеку авіаперельотів.

Також іноземні журналісти повідомляли, що запчастини до літаків у РФ можуть постачатися через росіян, у яких є родичі за кордоном. Як зазначалося, за такою схемою закуповувати деталі могла російська авіакомпанія Nordwind Airlines.