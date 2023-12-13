У 60% відмовляли двигуни: у РФ сталося 670 поломок літаків за 11 місяців

За минулу осінь у Росії поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося за рік. За даними Росавіації, за 11 місяців 2023 року сталося "0,67 тис. випадків".

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Росавіація спробувала пояснити приблизно 15 небезпечних подій із літаками російських авіакомпаній у грудні. У відомстві заявили, що серйозних інцидентів набагато більше, ніж про це відомо широкому загалу. У 2023 році за 11 місяців їх було 670. Про це йдеться на сайті Федерального агентства повітряного транспорту.

"На російському повітряному транспорті відсутня тенденція до зростання кількості авіаційних інцидентів. За 11 місяців 2023 року їхня кількість із повітряним суднами, що перевозять пасажирів і вантажі, знизилася на 1,3% до аналогічного періоду минулого року, до 0,67 тис. випадків", — ідеться в публікації.

Повідомлення на сайті Росавіації

За даними відомства, у 60% (400) випадків мала місце проблема з відмовою авіатехніки та двигунів.

Зазначається, що на тлі зростання нальотів усе ж таки проглядається тенденція до зниження інцидентів — їх стало на 1,3% менше, кількість випадків серйозних відмов двигунів і авіатехніки стала на 2% меншою, ніж роком раніше.

За даними Newsweek, через санкції чисельність зламів російських літаків протягом року зросла втричі. Накладені обмеження через вторгнення російських військ в Україну не дають змоги постачати у РФ запчастини та технічну підтримку бортів.

З початку поточного року зафіксовано понад 180 випадків несправностей, які траплялися в польоті. У 2022 році подібних інцидентів було 60. З 2018-го до 2022 року в середньому відбувалося 55 зламів за рік, згідно з даними "Нової газети. Європа". Цього року, за інформацією видання, несправностей було більше, ніж за три попередні роки разом узяті. Лише протягом осені в Росії поламалося стільки літаків, скільки раніше ламалося за рік.

За оцінками журналістів, у 30% випадків у 2023 році причиною ставали проблеми з двигунами, ще 25% інцидентів слід віднести на рахунок несправностей шасі. Порушення в роботі гальм, закрилок і систем кондиціонування повітря стали звичними явищами. Трапляються і проблеми з лобовими склами.

У Росавіації намагаються виправити становище за допомогою сертифікатів розробників авіатехніки. Їх передали авіакомпаніям, щоб ті самостійно ремонтували борти та розбирали деякі літаки на запчастини.

Нагадаємо, що виробник субмарин для російського флоту звільнив гендиректора. Держкорпорація "ОСК" два роки поспіль зазнає збитків і тільки за минулий рік втратила 20 млрд рублів.

Також повідомлялося, що 11 грудня російський літак із 19 кг радіоактивного матеріалу на борту здійснив екстрену посадку в Москві.

7 грудня російський вантажний літак Ту-204, який перевозив вантаж до Китаю, загорівся під час зльоту. Пілот спробував скинути паливо перед вимушеною посадкою — й полум'я яскраво-помаранчевою смугою розтягнулося вздовж лінії горизонту.