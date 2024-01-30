Обхід санкцій та обмін інформацією: депутатка Європарламенту від Латвії працювала на ФСБ, — ЗМІ

За даними розслідувачів з The Insider, Тетяна Жданюк листувалася з кураторами російської спецслужби щонайменше з 2005 року. Її шведська колега не здивована діяльністю Кремля.

Російська ФСБ продовжує вербувати європейських політиків уже багато років і депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданюк не стала винятком. The Insider поділився власним розслідуванням з цього приводу.

Народилася Тетяна Жданюк у Ризі ще 1950 року — її родина туди переїхала після Другої світової війни. Свого часу жінка закінчила Латвійський державний університет, вступила до КПРС, а ближче до кінця 80-х почала боротьбу за те, щоб Латвія залишилася в СРСР.

У неї нічого не вийшло, проте йти з політики вона не збиралася і сподівалася на підтримку з боку росіян у Балтії. У майбутньому її завербували російські спецслужби, проте невідомо, сталося це до розпаду Радянського Союзу чи вже після.

У мережі з'явилося листування з куратором Тетяни Жданюк, і його вели щонайменше з 2005 року, повідомляють розслідувачі з The Insider, підтверджуючи справжність повідомлень. Діалог був зі співробітником пітерського УФСБ Дмитром Гладеєм. Зараз йому 74 роки і він у відставці.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

Депутатку Європарламенту завербувала ФСБ: перші листування

Перші листи датовані 3 жовтня 2005 року. Тетяна Жданюк надсилала своєму кураторові одразу два вкладення: перше — проєкт порядку денного для майбутньої конференції в Таллінні та Нарві, а друге — проєкт пресрелізу про сам захід, на якому хотіли обговорити "досвід участі російських політиків у муніципальних органах влади та досвід співпраці між НУО та місцевими органами влади".

Того ж року представники Служби внутрішньої безпеки Естонії заявили у своєму звіті, що Європейський російський альянс, до складу якого входила і сама Тетяна Жданюк, — проєкт ФСБ.

У коментарі розслідувачам з The Insider депутатка Європарламенту від Латвії також зізнавалася, що вона знає, хто такий Дмитро Гладей — вони були знайомі. При цьому вона не змогла пояснити, для чого надсилала йому на узгодження різні проєкти.

"Я кілька разів зустрічалася з Дмитром і його дружиною в Ленінграді, де вони жили. Вони також кілька разів приїжджали в Ригу. Пізніше, коли їхня донька вийшла заміж за латвійця, вони регулярно приїжджали в Ригу провідати своїх родичів. Хлопець переїхав до своєї дружини в Санкт-Петербург, почав там успішний бізнес і відкрив ресторан латиської кухні", — розповідала Тетяна Жданюк.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

З листування куратора ФСБ і депутатки Європарламенту можна зрозуміти, ідеться в матеріалі, що вони досить регулярно зустрічалися в Європі та в Москві, проте який характер мали ці зустрічі — невідомо.

У вересні 2007 року, за тиждень після їхньої чергової зустрічі в російській столиці, Тетяна Жданюк написала представнику ФСБ довжелезного листа, в якому вибачилася, що не змогла надіслати обіцяну інформацію зі Страсбурга, а потім і зовсім перерахувала завдання, які вдалося виконати з червня того року.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

Депутатку Європарламенту завербувала ФСБ: активна робота

Багато років Тетяна Жданюк продовжувала працювати. Вона навіть організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені ставленню влади Естонії до протестів після перенесення пам'ятника радянському солдату.

Також їй вдалося запустити в Латвії спеціальну радіопередачу, яка називалася "Година російської школи". У ній росіян регулярно попереджали про ймовірні проблеми, з якими ті можуть зіткнутися, якщо відправити своїх дітей до латиських шкіл, у яких не викладають російською. Окремо було організовано виставку в Європарламенті, яка називалася "Русские Латвии".

До слова, у коментарі The Insider жінка також додала, що познайомилася зі своїм куратором ще на початку 1970-х на турбазі на Північному Кавказі, однак нібито й гадки не мала, що він шпигун із Росії.

"Я можу засвідчити, що з тих, з ким я сиділа за одним столом, тільки про Володимира Путіна і Сергія Наришкіна я точно знала, що вони співробітники ФСБ Росії", — каже депутатка Європарламенту.

Депутатку Європарламенту завербувала ФСБ: нові куратори

У 2013 році Дмитро Гладей перестав працювати з Тетяною Жданюк. Її звіти пересилали на нову анонімну поштову скриньку, яка належала Сергію "Красіну". Саме він тепер отримував напряму агентурні звіти.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

Розслідувачі з The Insider змогли ідентифікувати чоловіка завдяки тому, що він використовував як пароль свій номер телефону. Належить він Сергію Бельтюкову, чинному офіцеру ФСБ із Санкт-Петербурга. Свою діяльність у російській спецслужбі він розпочав 1993 року, коли й закінчив Петербурзький економічний університет.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

У 2022 році з'явилася інформація про те, що з Тетяною Жданюк працював ще один оперативник ФСБ. У той момент естонський суд розглядав справу самопроголошеного "омбудсмена Естонії з прав людини" Сергія Середенка, якого звинувачували в антидержавній діяльності. Його курирував Артем Куреєв.

У мережі показали листування депутатки Європарламенту від Латвії з кураторами з ФСБ Фото: The Insider

Останній громадянин був також пов'язаний і з Тетяною Жданюк, адже 2014 року вона подала заяву до посольства Бельгії в Москві, щоб Артем Куреєв зміг відвідати Європейський парламент у квітні того ж року. Через кілька тижнів після того, як український Кримський півострів був окупований росіянами. Відповідно, депутатка Європарламенту від Латвії не тільки ділилася звітами з кураторами, а й допомагала їм потрапляти на територію європейського континенту завдяки своєму службовому становищу.

Євродепутатка від шведської Партії зелених і колишня міністерка культури і демократії в Стокгольмі Аліса Бах Кунке в коментарі The Insider розповіла, що новина про роботу Тетяни Жданюк на спецслужби РФ, але абсолютно її не дивує.

"Я була міністром в уряді Швеції, я знаю про те, як працюють агенти Росії і Путіна, і що в них всюди є шпигунські мережі", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що ФСБ РФ направила додаткових "ідеологів" на південь України, які мали стежити за логістикою. Російська влада занепокоєна долею колабораціоністів на Херсонщині та в Криму, які беруть участь у так званих "виборах президента РФ". Тому ФСБ виділила для їхньої охорони додаткові сили.