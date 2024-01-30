У Москві стався вибух на електропідстанції: "кислотний" спалах було видно за містом (відео)

У мережі повідомили, що місцеві мешканці скаржилися на проблеми з електропостачанням на кількох вулицях у Подольську. Наразі подачу електрики відновлено.

Вранці 30 січня мешканці підмосковного Подольська повідомили про яскравий "кислотно-зелений спалах", виявилося, що на електропідстанції у Москві в міському окрузі Щербинка стався вибух. Про це повідомили у Telegram-каналі SHOT.

Як розповіли SHOT місцеві жителі, спалах у небі вони побачили приблизно о 9 годині ранку. Встановлювати походження "незвичайного явища" взялися представники російського МНС.

Пізніше у Telegram-каналі повідомили, що причина яскравого спалаху, який "налякав вранці жителів Підмосков'я" — вибух на електропідстанції у Москві в міському окрузі Щербинка.

За попередніми даними, на об'єкті нібито сталося коротке замикання. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Також у Telegram-каналі "Осторожно, Москва" повідомили, що місцеві мешканці скаржилися на проблеми з електропостачанням на кількох вулицях у Подольську. Наразі, за їхньою інформацією, подачу електрики відновлено.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що у ніч на 30 січня сили протиповітряної оборони Росії перехопили 21 український безпілотник. БПЛА нібито знищили над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою і Тульською областями.

У Telegram-каналі SHOT заявили, що українські безпілотники нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі.

Раніше у Росії заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони у трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, ППО працювала у Жуковському, Трубчевському та Навлинському районах.