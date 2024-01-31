Незважаючи на санкції: російські ЗМІ продовжують працювати в ЄС (скріншоти)

За даними журналістів, через майже 2 роки війни деякі ресурси Кремля, як і раніше, розблоковані. Представники ЄС перекладають відповідальність на національних провайдерів.

Міжнародні санкції не завжди показують свою ефективність, і російські ресурси, серед яких Russia Today (RT) і Sputnik, продовжують своє мовлення в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться в матеріалі балканської служби "Радіо Свобода" від 31 січня.

У березні 2022 року через вторгнення в Україну проти Росії було введено міжнародні санкції. Майже за два роки Russia Today і Sputnik, які, як ідеться в матеріалі, Кремль використовує для поширення пропаганди та дезінформації, далі функціонують на європейському континенті одразу шістьма мовами: англійською, французькою, німецькою, іспанською, арабською та сербською.

Факт роботи російських підтверджується авторами матеріалу. Вони опублікували скріншоти, які зроблені на кількох пристроях у ЄС. Єдиний домен RT, який був все ж таки заблокований — американська версія сайту.

Російські ЗМІ продовжують працювати на території Євросоюзу Фото: Радіо Свобода

Російські ЗМІ в Європі: реакція ЄС

Експерт із санкцій ЄС Інституту "Відкрите суспільство" Тінатін Церцвадзе заявив, що мовлення триває через те, що ніхто з влади європейських країн не почав вимагати від національних провайдерів заблокувати ресурси.

"Національні органи влади призначають відповідні державні органи або агентства, відповідальні за реалізацію та забезпечення дотримання санкцій ЄС, залежно від сектора, на який поширюється конкретне положення про санкції", — заявив експерт.

Російські ЗМІ продовжують працювати на території Євросоюзу Фото: Радіо Свобода

Відповідно, продовжується в матеріалі, реалізація санкцій у медіасфері залишається на розсуд провайдерів.

Представник Європейської комісії, відповідальний за цифрову економіку, дослідження та інновації Йоганнес Барке зі свого боку додав, що російські державні ЗМІ, які перебувають під впливом Кремля і потрапили під санкції, мали припинити свою діяльність на території Європи. Обмеження, за його словами, поширюються на кабельне та супутникове телебачення, IPTV, платформи, вебсайти та додатки. Ліцензії та дозволи для них мають бути припинені.

При цьому, на запитання журналістів про виконання санкцій у реальному житті, експерт відповів, що відповідальність на провайдерах.

Російські ЗМІ продовжують працювати на території Євросоюзу Фото: Радіо Свобода

"Відповідні провайдери мають заблокувати доступ до вебсайтів ЗМІ, що потрапили під санкції, включно із субдоменами або новоствореними доменами, а відповідні національні органи мають вжити будь-яких необхідних супутніх заходів регулювання", — заявив Йоганнес Барке.

Після цього журналісти звернулися із запитом до Міністерства телекомунікацій Бельгії, де і розташована штаб-квартира ЄС. Вони хотіли дізнатися, чому російські ЗМІ, незважаючи на санкції, продовжують діяльність у Європі. Відповіді не прозвучало.

Російські ЗМІ в Європі: обхід санкцій

Співвласник і головний редактор української платформи StopFake Євген Федченко в коментарі балканській службі "Радіо Свобода" заявив, що тих обмежень, які було запроваджено проти російських ЗМІ в перші тижні вторгнення в Україну, зараз фактично немає.

Кремль продовжує швидко відновлювати свої можливості в цій сфері, адже розуміє, що країни ЄС не докладатимуть зусиль для того, щоб перешкодити їй. Відповідно, РФ продовжує займати місце в європейському інформаційному просторі, каже Євген Федченко.

Російські ЗМІ продовжують працювати на території Євросоюзу Фото: Радіо Свобода

Наприклад, існує іспанська версія Sputnik, і вона доступна зараз по всій країні. При цьому російському керівництву довелося перенести свою діяльність у Латинську Америку, адже там не було обмежень для обходу обмежень.

"Знадобилися час і зусилля, щоб знайти нові платформи і нові способи залишатися актуальними. Тепер вони можуть легко повернутися до "звичайного бізнесу", оскільки з боку ЄС немає бажання поставити проблему російської дезінформації на чільне місце свого порядку денного", — підсумував Євген Федченко.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський розповів, чому санкції проти РФ неефективні. За його словами, очевидна слабкість Заходу в тому, що російська атомна промисловість досі не під санкціями.

9 березня 2023 року повідомлялося, що в Литві збиралися заблокувати російські пропагандистські телеканали, які потрапили під санкції. У пресрелізі йдеться про те, що за продовження мовлення загрожуватиме адміністративна та кримінальна відповідальності, тому провайдерів закликали прислухатися до нововведення.