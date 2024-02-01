ВООЗ прогнозує зростання хворих на рак на 75% до 2050 року, — The Guardian

Найбільше зростання захворюваності буде спостерігатися у країнах із низьким рівнем доходів. Смертність від онкології там може зрости вдвічі, кажуть експерти.

Кількість хворих на рак у світі наступні 25 років зросте більш як на 75%. Прогнозується, що найбільше зростання фіксуватимуть у країнах з низьким рівнем доходу. Про це пише The Guardian.

Останні дані відділу боротьби з раком ВООЗ, Міжнародного агентства з дослідження раку, свідчать про зростання випадків онкозахворювань з 14,1 мільйона нових випадків і 8,2 мільйона смертей у всьому світі в 2012 році до 20 мільйонів нових випадків і 9,7 мільйонів смертей у 2022-му.

Агенство прогнозує, що до 2050 року буде понад 35 мільйонів нових випадків раку, що на 77% більше, ніж у 2022 році, а кількість смертей майже подвоїться з 2012 року до понад 18 мільйонів. Також припускається, що майже вдвічі більше випадків раку фіксуватимуть у країнах з низьким рівнем доходів, тоді як у більш розвинених державах статистика захворюваності зростатиме пропорційно.

Ключовими факторами зростання захворюваності називають вживання тютюну, алкоголю, зайву вагу, старіння та збільшення населення.

Рак легенів є найбільш часто діагностованим раком у світі, на нього припадає 12,4% нових випадків і 18,7% смертей. Рак молочної залози у жінок є другою за поширеністю формою, але хоча на нього припадає 11,6% випадків, він є причиною менше 7% смертей. Інші основні причини смерті включають рак печінки та шлунка.

Доктор Жан-Ів Блей, директор з громадської політики Європейського товариства медичної онкології, заявив, що в очікуванні "цунамі" нових випадків раку необхідно вжити "швидких і рішучих" заходів, зокрема, вакцинації проти раку.

Нагадаємо, що в останньому звіті Американського онкологічного товариства міститься прогноз на 2024 рік. В одних лише США очікується понад 2 мільйони нових випадків захворювання на рак, що знаменує собою важливий момент у тривалій боротьбі з цим захворюванням.

Раніше Фокус писав про 10 міфів про рак шкіри. Відмова від тютюнопаління та обмеження споживання алкоголю також може допомогти знизити ризик розвитку раку шкіри, а також багатьох інших видів раку та хронічних захворювань.