Деякі чинні та колишні члени ради директорів Tesla нібито відвідували вечірки разом із мільярдером, щоб не втратити соціальний капітал.

Топменеджери Tesla иа Space X вживали наркотики разом із Ілоном Маском, побоюючись його "засмутити". Про це повідомляють у виданні Wall Street Journal із покликанням на джерела.

За інформацією журналістів, Маск нібито вживав наркотики разом із членом ради директорів Tesla та співзасновником Airbnb Джо Геббіа, із колишніми членами ради директорів Tesla Стівом Джарветсоном і Антоніо Грасіасом і зі своїм братом Кімбалом.

Про те, що глава компаній Tesla та SpaceX нібито вживав ЛСД, кокаїн та інші наркотики на приватних вечірках, у виданні писали на початку року. Після скандальної публікації адвокат Маска Алекс Спіро наголосив, що той регулярно й успішно проходив тести й завжди був чистий. Сам мільярдер відреагував на публікацію у себе в X (Twitter). Він написав, що обов'язково вживав би наркотики, якби вони могли підвищити його продуктивність.

Цього разу в WSJ стверджують, що деякі з членів ради директорів відвідували вечірки разом із Маском і теж нібито вживали заборонені речовини, щоб не втратити соціальний капітал.

"У культурі, яку Маск створив навколо себе, деякі з друзів, зокрема члени ради директорів, вважають себе зобов'язаними вживати наркотики з ним, бо інакше можуть засмутити мільярдера, який заробив для них багато грошей, кажуть деякі. До того ж вони не хочуть ризикувати втратою соціального капіталу, отриманого від близькості до Маска, що для деяких із них те саме, що близькість до короля", — ідеться в статті.

Маск і його адвокат не стали коментувати цю інформацію.

Фокус раніше писав, що Ілон Маск разом із Дональдом Трампом і Семом Альтманом очолили список найнебезпечніших людей, груп і організацій в інтернеті за версією американського журналу Wired.

Також Фокус зазначав, що проєкт Маска Starlink зіткнувся із серйозною конкуренцією від компанії HughesNet.