"П'ята колона" в дії: як ГРУ РФ вбудовується в життя публічних людей, — розслідування (фото)

За інформацією журналістів-розслідувачів, шпигуни-диверсанти з ГРУ використовують для створення переконливої легенди правозахисників та опозиціонерів, журналістські та кінематографічні спільноти, а також інші громадські організації.

Російським шпигунам-диверсантам із ГРУ, які впроваджуються в російські правозахисні та професійні групи, стають громадськими активістами і далі отримують доступ до різних міжнародних організацій, присвячено розслідування групи журналістів видання The Insider і представника групи Bellingcat Христо Грозєва. Воно опубліковане там у понеділок, 5 лютого.

Про те, що шпигуни-диверсанти з ГРУ впроваджуються під личиною нелегалів, відомо давно. Ось тільки в нещодавніх розслідуваннях фігурувала шпигунка, яка під виглядом світської левиці знайомилася з офіцерами НАТО, псевдобразилець, який ледь не проник на роботу до Міжнародного кримінального суду, і псевдожурналіст, який влаштувався дослідником у норвезькому університеті.

Однак, як виявилося, диверсанти з ГРУ використовують для створення переконливої легенди правозахисників і опозиціонерів, журналістські та кінематографічні спільноти тощо. Іноді вони роками перебувають усередині цих груп під фальшивими іменами й організовують операції, маючи достовірний "дах".

"Правозахисник"

У Московській відкритій школі прав людини його пам'ятають як одного з найактивніших волонтерів — Іван Жихарєв був активістом, який цілком присвятив себе правозахисній діяльності. Він не пропускав жодного Форуму вільної Росії, брав участь у роботі групи щодо санкцій, був ініціатором у сфері екозахисту і донорства крові.

Насправді це був зовсім інший Іван — Жигарєв, людина з такою самою датою народження, схожою зовнішністю і з різницею лише в одну літеру в прізвищі. Цей Жигарєв, як пишуть розслідувачі, — член особливо секретного підрозділу диверсантів, яких багато років готує російське ГРУ, спадковий військовий, завербований елітною оперативною групою, а саме ГРУ-шним підрозділом 29155.

Зліва: "бурильник-геолог" Іван Жигарев із дружиною, Іван Жихарєв (фото для паспорта) Фото: Скриншот

Упродовж кількох років маршрути Жигарєва збігалися з маршрутами таких груп ГРУ, як "отруйники" сім'ї Скрипалів, болгарського виробника зброї Омеляна Гебрева тощо.

У 2017 році, за інформацією розслідувачів, у "Жихарєва", який вважався професійним геологом, фахівцем з буріння свердловин для води, починається нове життя. Він впроваджується в Московську відкриту школу прав людини при Сахаровському центрі. Співробітники цієї організації, розмовляючи з журналістами, довго не могли повірити, що "Жихарєв" зовсім не "найактивніший волонтер", а учасник групи вбивць із ГРУ. За словами правозахисників, він мав доступ до реєстраційних даних учасників школи, брав участь у багатьох управлінських зустрічах, у кампаніях підтримки правозахисників в ув'язненні, координував роботу щодо Азімжана Аскарова з Киргизстану та займався передаванням грошей, які для нього збирали.

У Московській школі згадують, що "Жихарєв" їздив до Кишинева на цивільний форум CampCamp, де зібралося понад 200 правозахисників і журналістів із 15 країн Східної Європи та Центральної Азії. Вони ж дали йому рекомендацію на участь в організованому Гаррі Каспаровим Форумі вільної Росії.

"Жихарєв" (праворуч) на Вільнюському форумі в грудні 2017 року Фото: Скриншот

Із 2017 року "Жихарєв" став їздити на ці форуми регулярно, де особливо себе не проявляв, але був знайомий із багатьма правозахисниками. Активісти школи розповіли The Insider, що востаннє він спілкувався з ними 2021 року. Цілком імовірно, що пізніше "Жихарєва" було виведено з експлуатації. Причина — коли його прикриття стало відоме французькій владі 2022 року як одне з кількох імен офіцерів ГРУ, які відвідали їхню секретну базу у Франції.

"Режисер-документаліст"

Ще одним членом групи вбивць із підрозділу 29155, який мав паралельну кар'єру-прикриття, був підполковник Максим Родіонов, який серед кінодокументалістів відомий як Максим "Смирнов". Він з'явився у 3-й гвардійській бригаді спецпризначенців ГРУ в Тольятті, а 2014 року отримав паспорт із тієї самої ГРУ-шної серії, якою прославилися отруйники Скрипалів.

І знову шляхи агента тісно переплітаються з маршрутами груп диверсантів від ГРУ: під прізвищем "Смирнов" він побував у Барселоні (березень 2014 року і липень 2016 року), Італії (жовтень 2016 року), Киргизстані (травень 2016 року), Чехії (липень 2016 року), Казахстані (квітень 2017 року) і Франції (листопад 2017 року). Однак після того як The Insider і Bellingcat у 2018 році розкрили цю серію паспортів, у 2019 році йому видали новий біометричний паспорт. Однак нова французька віза "Смирнова" була анульована.

"Кінодокументаліст" Максим "Смирнов" Фото: Скриншот

На той час Максим "Смирнов" уже кілька років вважався "режисером-документалістом", членом Гільдії неігрового кіно. У керівництві Гільдії, як зауважують розслідувачі, були дуже здивовані тим, що серед її членів затесався такий "іменитий учасник", і не змогли пояснити, чим саме той займався в організації.

У трудовій книжці "документаліста" зазначено, що у 2015-2016 роках він працював у компанії "Просто Медіа", але вона була зареєстрована тільки у вересні 2016 року, а функціонувати почала у 2018-му. Пізніше він став співзасновником студії відеовиробництва "Томіріс", яка знімала, зокрема, крінж-інтерв'ю про небезпеку "гомосексуалізму, демонізму, садизму і педофілії". Головним героєм цього інтерв'ю про те, як правильно дотримуватися моральності в суспільстві, став російський неонацист Микола Зайцев-Бірдюкін.

"Охоронець моралі" неонацист Зайцев-Бірдюкін Фото: Скриншот

ГРУ-шна студія "документалістики" також зняла проморолик, присвячений автомотопробігу з Росії в Монголію, до якого, як раніше писав The Insider, ГРУ мають безпосередній стосунок як до власної логістики в регіоні.

"Журналіст"

Цей випадок — унікальний в історії операцій підрозділу 29155. Костянтин Медведєв вів своє таємне життя під справжнім ім'ям і після закінчення Військової академії ГРУ в Москві став "іноземним кореспондентом" у журналі "Морское страхование".

Як уже писав The Insider, цей журнал є ГРУ-шним прикриттям — там, наприклад, був працевлаштований Володимир Моїсеєв ("Попов"), один з організаторів невдалого перевороту в Чорногорії. Потім Медведєв ніби працював у нині закритій газеті "Трибуна", де він навіть публікував деякі матеріали, наприклад, про посла Індонезії в Москві і про бадмінтон. Однак останній головний редактор "Трибуни" Микола Васильєв заявив The Insider, що такого співробітника не пам'ятає.

Чим конкретно займався Медведєв насправді, сказати складно, але його номер є в дзвінках і керівника військової частини 29155 Андрія Авер'янова, і важливого члена групи, який працював під прикриттям дипломата Єгора Гордієнка, і багатьох інших.

Фото: Скриншот

При цьому подорожував Медведєв часто: вже будучи членом 29155, він відвідав Гельсінкі у травні 2016 року, Бішкек — у травні та серпні 2016-го, Париж — у червні 2016-го, Відень — у травні 2017-го і Прагу — в серпні 2016-го, березні 2017-го і лютому 2018 року.

Якими б не були робочі завдання Медведєва, оплачувалися вони добре. Судячи з виписки з податкової, тільки 2021 року він отримав дивідендами від Ощадбанку і ВТБ не менше ніж 45 мільйонів рублів (за тим курсом — понад пів мільйона євро). Це при тому, що середня зарплата офіцера в Росії становить близько 50 тисяч рублів.

Нагадаємо, Фокус писав, що влада Болгарії видала європейський ордер на арешт шістьох громадян Росії, яких звинувачують у причетності до знищення заводів із виробництва зброї та складів із боєприпасами в період із 2011-го до 2020 року.

Разом із російським виданням The Insider журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив цілий підрозділ Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) під номером 29155, що планує і влаштовує диверсії за кордоном.