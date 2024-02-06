"П'ята колона" по-італійськи: як ФСБ купувала політиків з італійської "Ліги Півночі" (фото)

Як стверджують журналісти-розслідувачі, йдеться про таємну діяльність Маттео Сальвіні, який на сьогодні обіймає посаду віцепрем'єр-міністра Італії, неодноразово закликав зняти санкції з Росії та часто бував у Москві.

Група журналістів-розслідувачів видання The Insider і Христо Грозєв із проєкту Bellingcat розкривають таємні домовленості керівництва італійської партії "Ліга Півночі" зі співробітниками П'ятої служби ФСБ Росії. Розслідування опубліковано у вівторок, 6 лютого, у виданні The Insider.

Насправді про сам факт фінансування цієї партії та секретні зустрічі її лідера Маттео Сальвіні в Москві розслідувачі писали ще 2019 року. Однак на сьогодні вдалося довести участь у цих зустрічах чинного співробітника ФСБ, що може послужити фактором для відновлення в Італії розслідування справи про міжнародну корупцію.

Йдеться про таємну діяльність Маттео Сальвіні, який на сьогодні обіймає посаду віцепрем'єр-міністра Італії та який неодноразово закликав зняти санкції з Росії, часто бував у Москві та навіть фотографувався у футболці із зображенням Путіна на Червоній площі. Один із таких візитів призвів до скандалу: Сальвіні був змушений скасувати свою поїздку в Росію в травні 2022 року, коли з'ясувалося, що квитки йому купило російське посольство.

Місце зустрічі — готель "Метрополь"

Зустріч, що стала відправною точкою в розслідуванні, відбулася в жовтні 2018 року. На ній був присутній права рука Сальвіні — Джанлука Савоїні. Аудіозапис цієї зустрічі опинився потім у видання BuzzFeed. Як зауважують розслідувачі, на ньому чути голоси трьох росіян, які під час обговорення схеми фінансування уточнюють, що їм знадобиться підтримка Володимира Плігіна (колишнього депутата і радника голови Держдуми В'ячеслава Володіна) і якогось віцепрем'єра (ймовірно, Дмитра Козака). Савоїні, зі свого боку, тоді пообіцяв надавати Росії підтримку і говорив про спільні цінності Кремля та європейських ультраправих.

Джанлука Савоїні в готелі "Метрополь" перед зустріччю Фото: The Insider

Як з'ясувало видання L'Espresso, у результаті тих переговорів було укладено угоду: російські компанії, пов'язані з людьми з путінського оточення, передають "Лізі Півночі" 65 мільйонів євро через фіктивний продаж 3 мільйонів метричних тонн дизельного палива. Чи було доведено справу до кінця — невідомо, але, як писав The Insider, у 2018-2019 роках Савоїні та його однопартієць Клаудіо Д'Аміко літали до Москви частіше ніж раз на місяць, причому інколи всього на один день. Найімовірніше, прилітали по гроші.

Дугінський менеджер — він же куратор від ФСБ

Ще 2019 року журналістам The Insider вдалося ідентифікувати двох із трьох російських учасників тієї самої зустрічі в "Метрополі". Першим був Ілля Якунін, який працював тоді в Агентстві прямих інвестицій, що його контролювала компанія депутата Плігіна, якого згадували в розмові.

Особистість ще одного учасника розмови — такого собі Андрія Харченка — довго залишалася загадковою. Відомо було тільки, що він захистив кандидатську з філософії, причому його опонентом на захисті був ультраправий ідеолог Олександр Дугін, в якого в Євразійському союзі Харченко "працював" директором департаменту Близького Сходу. Харченко часто супроводжував Дугіна в різних закордонних поїздках. До речі, як повідомляють розслідувачі, Дугін зустрічався, зокрема, із Савоїні.

Соратники Дугіна по Євразійському союзу, за інформацією розслідувачів, чомусь не знали, хто такий Харченко і чим він займається. У розмові із The Insider сам Харченко заявив, що налагодження контактів із західними політиками — це "результат тривалої і складної роботи", про яку він пообіцяв розповісти "після повернення з відрядження", після чого припинив виходити на зв'язок.

Андрій Харченко (крайній праворуч) супроводжує Дугіна в поїздці Фото: The Insider

Як з'ясували журналісти, формально Харченко значиться в апараті помічника президента Ігоря Левітіна і саме в цьому статусі їздить тепер у всі робочі відрядження. Однак у реальності, як засвідчують виписки відразу з кількох баз даних, він офіційно працює у військовій частині 26047, тобто в Службі оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ, також відомій як П'ята служба.

Харченко досі продовжує активно літати за кордон і бере участь у важливих переговорах у складі російських делегацій, але вже разом із Левітіним.

Андрій Харченко (на передньому плані) на зустрічі Левітіна з прем'єр-міністром Іраку в листопаді 2023 року Фото: The Insider

На іншій фотографії Харченко перекладає папірці на зустрічі Левітіна з першим віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Мохбером у січні 2023 року.

Андрій Харченко (крайній ліворуч) на зустрічі з першим віцепрезидентом Ірану в січні 2023 року Фото: The Insider

Про що саме П'ята служба ФСБ домовляється з політиками цих країн у кулуарах таких зустрічей — судити складно.

Поновити розслідування

Коли про секретну зустріч у "Метрополі" 2018 року стало відомо, в Італії почалося розслідування у справі про міжнародну корупцію. Однак тоді не вдалося довести, що ті, з ким бачився Джанлука Савоїні, говорили від імені держави. Але оскільки Андрія Харченка було ідентифіковано як чинного співробітника ФСБ, розслідування може поновитися.

"Не тільки може, а й повинно", — вважає П'єр Франческо Майоріно, донедавна член Європарламенту від Італії, а тепер член регіональної ради Ломбардії.

Італійський політик наголосив, що, на його думку, правоохоронці Італії зіштовхнулися з безпрецедентною справою, яка стала поштовхом до розслідування Європарламенту на тему іноземного втручання.

"Зграя Сальвіні на чолі із Савоїні грала з вогнем, коли вступала у відносини з тими, хто не поділяє демократичних цінностей. Тож тут справа не тільки в юридичних наслідках, а й на політичному рівні. Я впевнений, ми повинні повернутися до розслідування того, що сталося в готелі "Метрополь", — підсумував Майоріно.

Нагадаємо, що разом із російським виданням The Insider журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявили цілий підрозділ Головного розвідувального управління РФ (ГРУ) під номером 29155, що планує і влаштовує диверсії за кордоном.

Крім того, Фокус писав, що влада Болгарії видала європейський ордер на арешт шістьох громадян Росії, яких звинувачують у причетності до знищення заводів із виробництва зброї та складів із боєприпасами в період із 2011-го до 2020 року.