Чи вірять росіяни в перемогу над Україною та чи підтримують війну: результати опитування

Згідно з даними дослідження громадської думки, більше росіян стали вірити в перемогу своєї країни. Причому зберігається стабільно висока підтримка військових дій.

Підтримка військових дій в Україні з боку росіян залишається стабільно високою з початку 2022 року. Лише третина опитаних готова прийняти моральну відповідальність за загибель мирних українців і руйнування. Ці дані представлені в результатах дослідження, проведеного незалежним російським "Левада-центром".

Згідно зі звітом, у січні 2024 року 77% респондентів висловили підтримку війни проти України, тоді як 16% не схвалюють такі дії, а ще 8% не змогли визначитися. Проте, як і раніше, кількість прихильників переходу до мирних переговорів перевищує кількість тих, хто підтримує військові дії: 52% проти 40%. Хоча за останні місяці частка прихильників мирних переговорів знизилася з 57% до 52%, це все ж відповідає середньорічним значенням. Одна третина росіян вважає, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів і руйнування в Україні (10% — повністю, 21% — частково), тоді як 62% опитаних дотримуються протилежної точки зору.

Опитування також показало, що у більшості росіян зберігається впевненість у тривалості війни проти України. Майже половина респондентів (45%) припускає, що військові дії триватимуть понад рік, а ще 23% очікують, що конфлікт затягнеться від пів року до року.

Загалом 77% росіян вважають, що війна проти України завершиться перемогою для Росії, що на 6% більше, ніж рік тому, і приблизно відповідає даним травня 2022 року. Дві третини росіян (66%) згодні з тим, що РФ платить надто високу ціну за війну проти України, тоді як 25% не згодні з цим твердженням. Частка згодних із цим твердженням різко знизилася за останні пів року, з липня 2023 року (коли вона становила 82%) до теперішнього часу. Крім того, 64% росіян не вважають, що РФ припустилася помилки, почавши війну.

Всеросійський "Левада-центр" провів загальнонаціональне дослідження з 14 до 20 грудня 2023 року і з 25 до 31 січня 2024 року на репрезентативній вибірці мешканців міст і сільської місцевості Росії, яка охоплювала 1606 і 1621 особу віком від 18 років і старше зі 137 населених пунктів і 50 регіонів відповідно. Дослідження здійснювалося шляхом проведення особистих інтерв'ю у респондентів на їхньому домашньому просторі. Відсоткове співвідношення відповідей наведено відносно загальної кількості учасників опитування.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року результати опитування показали, що більшість росіян готові підтримати Володимира Путіна, якщо він оголосить про закінчення військових дій, але за умови збереження нових територій.

Раніше, у жовтні 2023 року, "Левада Центр" опублікував підсумки опитування, які вказують на те, що більшість опитаних росіян заявили, що вони підтримали б ідею закінчити війну в Україні найближчим часом.