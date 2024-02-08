Санкції порушуються: ЄС має намір терміново припинити незаконний потік товарів до Росії, — Politico

За словами журналістів, підсанкційні товари доправляють у Росію спочатку через країни, що не входять до ЄС, а потім реекспортують у РФ. Також у поставках беруть участь дочірні компанії європейських фірм.

Європейська комісія звернулася до урядів країн-членів ЄС з вимогою припинити незаконний потік товарів до Росії. У повідомленні, направленому до столиць, орган попередив про необхідність негайних, узгоджених та енергійних заходів з боку всіх учасників. Про це повідомляє видання Politico.

У міру виснаження терпіння по відношенню до порушників, єврокомісар з фінансів ЄС Мейрід МакГіннесс і єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, автори листа, заявили, що незабаром нададуть "детальну інформацію" про компанії, які ухиляються від санкцій. Вони також обіцяють зв'язатися зі столицями до середини квітня для оцінки вжитих заходів.

Незважаючи на те, що санкції узгоджуються на рівні ЄС, відповідальність за їх дотримання лежить на урядах, які піддаються контролю з боку Єврокомісії. У грудні країни схвалили новий набір обмежень щодо Росії й активно працюють над розробкою наступного.

У листі наголошується, що підсанкційні товари з ЄС надходять у Росію спочатку через країни, що не входять до ЄС, а потім переекспортуються в Росію. Також це відбувається через дочірні компанії європейських підприємств, розташовані за межами ЄС. Найчастіше такі товари і технології не є зброєю, проте вони можуть бути використані у військових цілях і потрапити на бойове поле.

Єврокомісія розглядає можливість заснування органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, що, по суті, означає переключення цієї функції з урядів на рівень Єврокомісії.

За словами джерела, близького до переговорів, яке виступає на умовах анонімності, ідея створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій стає дедалі популярнішою і її можуть включити до порядку денного Урсули фон дер Ляєн, якщо її призначать на другий термін.

МакГіннесс також пропонує країнам-членам звернутися до компаній, які беруть участь у виробництві товарів, що підпадають під санкції, і закликати їх провести детальнішу перевірку своїх ланцюжків поставок, щоб гарантувати дотримання правил санкцій ЄС.

Національна влада має ділитися додатковою інформацією про компанії та приватних осіб, які не входять до ЄС, які можуть бути причетними до використання лазівок у санкціях, і має "проявляти особливу пильність" щодо винятків із санкцій, які можуть погіршити проблему, ідеться в листі.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ продовжують працювати в ЄС. За даними журналістів, через майже 2 роки війни деякі ресурси Кремля, як і раніше, розблоковані. Представники ЄС перекладають відповідальність на національних провайдерів.