В Україні створили "Державний реєстр санкцій": які можливості надає портал РНБО

Користувачі отримали можливість дізнатись з реєстру РНБО, які саме компанії та фізичні особи є в санкційних списках України. Також реєстр показує, з кого саме санкції було знято.

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Громадяни та компанії Росії, а також деякі громадяни України, на яких накладено санкції указом українського президента, внесені до спеціальної бази даних Ради національної безпеки та оборони (РНБО). У базі, яка отримала назву "Державний реєстр санкцій" можна побачити коротку інформацію про підсанкційних суб'єктів та роздрукувати її, якщо є така потреба. Про деталі роботи нового цифрового інструменту розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба РНБО пояснила мету створення реєстру — відтепер будь-хто може самостійно з'ясувати, чи Україна наклала санкції на ту чи іншу особу або компанію.

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Станом на 2 лютого у базі даних — 17 202 суб'єктів, з них 10 084 — приватні особи, 7 118 — компанії. Інформацію будуть оперативно поповнювати, якщо відповідний указ підпише президент або буде відповідне рішення.

Санкції проти РФ — як працює реєстр РНБО

У "Державному реєстрі санкцій" передбачено, що відвідувач може ознайомитись на кого наклали чи зняли санкції, та має низку інших можливостей.

Отримання витягу з реєстру. Щоб отримати витяг про підсанкційного суб'єкт, потрібно

натиснути кнопку з відповідним надписом,

вказати, хто саме цікавить — людина чи компанія,

позначити, які саме дані маєте — ім'я, номер паспорта тощо;

написати ім'я та прізвище;

якщо вказана особа є, то формується відповідний витяг у форматі PDF.

Державний реєстр санцій - першик крок для отримання витягу Фото: Скриншот Державний реєстр санцій - витяг про підсанкційного суб'єкта Фото: Скриншот

Інформація про окремих підсанкційних осіб отримується, якщо ввести прізвище та ім'я відповідної людини. Після цього можна відібрати дані лише стосовно діючого рішення президента. На екран виводять короткі дані про особу — ПІБ, номер паспорта (показує не для всіх), податковий номер, вид накладених санкції.

Державний реєстр санцій - інформація про Віктора Медведчука Фото: Скриншот Державний реєстр санцій - інформація про Фаріда Абдрахманова з "Алмаз-Антей" Фото: Скриншот

Інформація про окремі підприємства отримується, коли здійснити ті ж кроки, що й для для людей: вказати назву і налаштувати фільтри. В підсумку можна отримати список, у який увійде саме компанія, а також дотичні до неї філії та підрозділи.

Державний реєстр санцій - дані про "Армаз-Антей" Фото: Скриншот

Зазначимо, на РФ та пов'язаних з нею осіб та компанії почали накладати санкції з початком гібридної війни у 2014 році та з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. США, Європейський союз, інші країни-партнери України накладають на представників агресора обмеження, які заважають економічній та фінансовій діяльності: арештовують активи, забороняють торгувати певними товарами військового або подвійного призначення, блокують торгівлю газом або нафтою. Санкції, накладені світовим співавторством зібрана на порталі НАЗК.

Пресслужба НАЗК у жовтні 2023 року показали колекцію картин російського олігарха, які він встиг сховати незадовго до початку РФ проти України. Також розповіли, що деякі грецькі компанії викреслили зі списку. Аналогічна ситуація сталась з угорським банком.

Нагадуємо, 1 лютого у ЄС повідомили про підготовку нового, 13-го, пакету санкцій проти РФ. Головну увагу планують звернути на товари, які можна використати для виробництва зброї та ракет. Тим часом 31 січня українські чиновники повідомили, що вдалось конфіскувати 32 млн грн, які належали українцям Володимиру Сальдо, Дмитру Ворону та росіянину Олегу Дерипасці.