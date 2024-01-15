Процес триває: у НАЗК розповіли, як OTP Bank розриває відносини з РФ

Угорський OTP Bank, який виключили зі списку міжнародних спонсорів війни, підтримує діалог із Нацагентством щодо запобігання корупції та Єврокомісією стосовно свого виходу з РФ.

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Угорський OTP Bank займається реалізацією свого плану, який передбачає вихід із російського фінансового ринку. Про це 15 січня сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

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"OTP Bank перебуває у комунікації з національним агентством та Єврокомісією у процесі виконання плану виходу з Російської Федерації", — сказав Новіков.

Він також розповів, що деякі міжнародні компанії зверталися до НАЗК і просили виключити їх із переліку міжнародних спонсорів війни. За словами Новікова, агентство вивчало всі запити, але керувалося публічними критеріями виключення, які є на сайті Національного агентства.

"Виключаємо такі компанії або зупиняємо їх статус лише після того, як вони залишають російський ринок або надають план виходу", — розповів Олександр Новіков.

Голова НАЗК також додав, що міжнародний реєстр спонсорів війни — це інструмент перевірки контрагентів.

"Це український ATACMS, який може дістати в будь-яку точку світу та вплинути на транснаціональні корпорації. Змусити їх не заробляти гроші на крові. І це єдиний такий засіб в Україні", — наголосив він.

Що відомо про OTP Bank

OTP Bank – основа міжнародної фінансової групи OTP Group, яка є лідером на ринку фінансових послуг у Центральній та Східній Європі. OTP Bank управляє дочірніми банками в:

Росії;

Україні;

Хорватії;

Словенії;

Словаччини;

Чорногорії;

Румунії.

Так, у РФ OTP перебуває серед 50 найбільших банків, а з низки напрямів є серед лідерів. Банк обслуговує понад 2,2 млн клієнтів.

4 травня 2023 року OTP Bank опинився у списку міжнародних спонсорів війни. У НАЗК пояснили, що банк продовжує співпрацю з РФ, тому підтримує та фінансує війну Росії проти України.

20 серпня з'явилася інформація про те, що уряди України та Угорщини розпочали переговори щодо OTP Bank і те, що фінустанова виявилася серед спонсорів війни.

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Національне агентство із запобігання корупції 2 жовтня викреслило OTP Bank з міжнародного списку спонсорів війни. У НАЗК тоді зазначили, що після тривалих дискусій угорський банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх майбутніх планів на російському ринку.