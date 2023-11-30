НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни бельгійську газову компанію Fluxys

За даними агентства, компанія сприяє експорту російського СПГ, що забезпечує фінансування вторгнення РФ в Україну.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) занесло незалежного бельгійського оператора газової системи Fluxys до списку міжнародних спонсорів конфлікту. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В офіційній заяві НАЗК було пояснено, що Fluxys забезпечує можливості для зберігання і перевантаження російського скрапленого природного газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге.

Слід зазначити, що основна частина "Ямал СПГ" перебуває у власності російської газової компанії "Новатек", яка прямо пов'язана з фінансуванням військової агресії та військових злочинів в Україні.

"Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) 2022 року, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського ЗПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек". Компанія "Новатек", належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проєктах", — ідеться в повідомленні НАЗК.

Слід зазначити, що основна частина "Ямал СПГ" перебуває у власності російської газової компанії "Новатек", що прямо пов'язано з фінансуванням військової агресії та військових злочинів в Україні.

Зазначається, що основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%).

Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру. Ці зобов'язання суперечать фактичному продовженню співпраці з російською компанією "Новатек", зазначають у НАЗК.

Так, Fluxys продовжувала співпрацю з "Ямал СПГ" і "Новатек" протягом 2022 року і в 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, Росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень від експорту, що стане можливим завдяки перевалці ЗПГ у Зебрюгге у 2023 році. Тільки 7% цього газу спрямовується на ринки ЄС.

Нагадаємо, 21 листопада розслідувачі заявили, що Росії вдається обходити санкції та отримувати важливі деталі для вертольотів Мі-8 з Чехії. Вони потрапляють до РФ завдяки компаніям з Індії та Казахстану.