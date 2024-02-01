Молдавські компанії постачали авіазапчастини в РФ, попри санкції Заходу, — ЗМІ

За словами журналістів, компанії Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, як-от "Победа", "Россия" і S7 Airlines.

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Три молдавські компанії продовжили постачати в Росію деталі літаків на суму близько 15 мільйонів доларів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це 31 січня повідомило "Радіо Свобода".

За словами журналістів, Євросоюз заборонив продаж комплектуючих літаків до Росії після початку повномасштабної війни, щоб обмежити можливості російської промисловості. При цьому Молдова є країною-кандидатом до ЄС, вона ще не приєдналася до санкцій, спрямованих проти російського транспортного сектору, хоча в Брюсселі цього очікували.

У матеріалі йдеться, що компанії Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, як-от "Победа", "Россия" і S7 Airlines.

Зазначається, що Airrock Solutions була заснована в листопаді 2021 року Іваном Мельниковим, колишнім главою відділу закупівель і логістики колишньої національної авіакомпанії Air Молдова, яка зараз ліквідується. Пізніше Мельников заснував Aerostage Services у квітні 2022 року. У період з квітня по грудень 2022 року обсяг продажів обох компаній склав понад 4,8 млн доларів.

За словами журналістів, Maxjet Service було засновано 2011 року, нею керує Сергій Рангой. У 2022 році чистий прибуток компанії досяг майже 7 млн доларів.

Видання пише, що компанії виступали посередниками між виробниками авіакомпонентів у третіх країнах і російськими авіакомпаніями. При цьому, угоди не фіксуються в молдавських митних документах, оскільки запчастини фізично не потрапляли на територію Молдови.

Як розповіли самі Мельников і Ранга, вони "не знали", що закуплені їхніми компаніями деталі відправляються в Російську Федерацію. За їхніми словами, у них немає прямих контрактів із російськими замовниками.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ продовжують працювати в ЄС. За даними журналістів, через майже 2 роки війни деякі ресурси Кремля, як і раніше, розблоковані. Представники ЄС перекладають відповідальність на національних провайдерів.