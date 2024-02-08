До середини весни: Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією

Пункти пропуску на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією залишаться закритими до 14 квітня 2024 року. Таке рішення фінська влада аргументує тим, що Росія продовжує свою гібридну операцію на кордоні.

Уряд Фінляндії у четвер, 8 лютого, ухвалив рішення про продовження закриття кордону з Росією ще на два місяці. Також не можна подавати заяви про міжнародний захист у будь-якому пункті пропуску. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

У відомстві наполягають — за нинішніх обставин це необхідний і пропорційний захід. Штучна міграція становить серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії. В уряді переконані, щойно відкриють пункти пропуску на східному кордоні, — така міграція відновиться.

"Ми не бачили ознак того, що Росія змінює свою поведінку. Навпаки, інформація, яку ми отримали, підтверджує нашу оцінку того, що Росія продовжує свою гібридну операцію. У нас є підстави вважати, що така ситуація збережеться ще деякий час. Є сотні, якщо не тисячі мігрантів, які зараз залишаються поблизу кордону з боку Росії та чекають на можливість перетнути Фінляндію", – заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Штучна міграція — це один із засобів тиску з боку Росії та спосіб впливу на безпеку та соціальну стабільність Фінляндії та ЄС, заявили в МВС.

9 листопада 2023 року Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. Таким способом нелегальні мігранти намагались потрапити до країни.

19 листопада 2023 року фінська влада направила на кордон будівельні та інженерні армійські підрозділи. Військові почали зводити захисні споруди, щоб гарантувати національну безпеку.

30 листопада 2023 року Фінляндія закрила весь сухопутний кордон з Росією. Це 9 пропускних пунктів.