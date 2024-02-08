Уже сьомий мільярдер відмовився від громадянства РФ від початку війни проти України, — DW

За інформацією журналістів, Василь Анісімов — один із 210 багатих росіян, пов'язаних із Володимиром Путіним, яких Казначейство США занесло до "кремлівського списку" за ймовірне втручання в президентські вибори у США в 2016 році.

Російський мільярдер Василь Анісімов зараз в'їжджає в Росію тільки за бізнес-візою і переконує, що у нього більше немає активів у РФ. Про це з посиланням на російський Forbes повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначає видання, Анісімов, колишній власник ліцензії на горілчаний бренд "Путинка" і холдингу нерухомості Coalco, значиться громадянином Хорватії. Як підкреслює DW, російський Forbes отримав від Анісімова документи, які підтверджують, що він уже не є громадянином РФ. Британські ЗМІ раніше повідомляли, що судячи з даних компанії в Лондоні, Анісімов змінив громадянство з російського на хорватське ще в середині 2022 року, інвестувавши в країну 11 мільйонів доларів. Анісімов також має громадянство Домініканської Республіки.

Як свідчить DW, 72-річний Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства РФ від початку війни проти України. Він наголосив, що в'їжджає в Росію лише за бізнес-візою і стверджує, що більше не має традиційних активів у країні.

Анісімов — власник часток у Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінаті, який він продав іншому російському олігархові Алішеру Усманову, а також девелоперської компанії Coalco і ЖК "Велике Домодєдово", співвласник холдингу "Газметалл". Загальні статки бізнесмена Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів США. Повідомляється також, що у Василя Анісімова є бізнес у Казахстані, крім того, він займається нерухомістю в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За відомостями DW, Анісімов — один із 210 багатих росіян, пов'язаних із Володимиром Путіним, яких Казначейство США занесло до так званого "кремлівського списку" 2018 року за ймовірне втручання в президентські вибори у США 2016 року.

Хто ще з олігархів відмовився від громадянства РФ

Як пише німецьке видання, відомо, що раніше з російського громадянства вийшли:

засновник холдингу Freedom Тимур Турлов — 2,4 мільярда доларів;

засновник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" Рубен Варданян — 1,3 мільярда доларів;

засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер — 7,3 мільярда доларів;

засновник Revolut Микола Сторонський — 7,1 мільярда доларів;

засновник групи Тінькофф Олег Тіньков — 0,86 мільярда доларів;

голова групи компаній "Ареті" Ігор Макаров — 2,2 мільярда доларів.

Попри санкції активи російських мільярдерів у 2023 році збільшилися більш ніж на 50 мільярдів доларів. До рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.