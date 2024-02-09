В Адміністрації президента РФ вважають інтерв'ю Путіна марним для передвиборчої кампанії, — ЗМІ

За словами політтехнологів і джерел видання "Медуза", які працюють із Кремлем, їх здивував прозахідний, за своєю суттю, тон розмови Володимира Путіна і Такера Карлсона.

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналістові Такеру Карлсону, на яке розраховувала російська пропаганда в передвиборчій кампанії Путіна, у Кремлі насправді вважають доволі марним для внутрішньої аудиторії. Про це пише російська "Медуза".

Як повідомляє видання, посилаючись на джерела з політичного блоку Адміністрації російського президента (АП), до бесіди з Карлсоном Путіна ніхто не готував, оскільки в АП не організовували цю зустріч. До того ж, наративи, викладені в ньому, навряд чи зможуть стати в пригоді для внутрішньої аудиторії країни.

"Для внутрішньої історії (з передвиборчою кампанією. — Ред.) інтерв'ю не дуже підходить. Це складно транслювати: нових поворотів і ходів практично немає, все це проговорюється на заходах у рамках кампанії і не раз проговорювалося до неї", — каже співрозмовник із політблоку АП, який займається, зокрема, комунікаціями з онлайн-виданнями.

Єдина цінність цієї бесіди, на думку інсайдера з АП, — це реакція на неї в західних країнах. Причому від інтерв'ю чекають ефекту, який допоможе, все ж таки, запевнити російський електорат, що Путін "досі диктує порядок денний — ось як одним інтерв'ю всім наваляв".

"Там (на Заході. — Ред.) усі в істериці. Байден терміново зібрав журналістів. Мільйони переглядів, якщо інтерв'ю схвалять Трамп або Маск, теж підуть у справу", — припускає він.

При цьому інсайдер "Медузи" не може відповісти, наскільки ці очікування відповідають дійсності, однак думає, що гірше не буде. Водночас джерело видання, як і політтехнолог, котрий працює з Кремлем, здивовані прозахідним, за своєю суттю, тоном розмови.

Інший інсайдер "Медузи" звернув увагу на ще один нюанс бесіди Карлсона з Путіним, який зробив акцент на тому, що Росія, наче, поки що з Китаєм, тому що саме Штати себе так поводять.

"Пересічний американець, напевно, має подумати: "Та що ж наше начальство наробило!" — з іронією розмірковує джерело.

Щодо гострих запитань, які не поставив Карлсон, обидва співрозмовники "Медузи" думають, що просто таке завдання не стояло.

"До того ж аудиторія Карлсона чекає не викриття Путіна, а навпаки", — припускає близьке до політблоку джерело.

Співрозмовник "Медузи", дотичний до керівництва "Единой России", вважає Карлсона "топовим журналістом" і в цьому він не грішить проти істини.

"У перші години інтерв'ю дивилися кілька десятків мільйонів — і не важливо, які там запитання", — додав він.

Однак політтехнологи в самій Росії зізнаються, що навіть не збираються це робити, оскільки за заголовками новин уже зрозуміло, що в інтерв'ю немає "нічого нового", і вони не збираються ставитися до цієї бесіди серйозно, пише видання.

"Звісно, можна думати і з поважним виглядом говорити про сигнали республіканцям, Трампу, аудиторії в США і (американським. — Ред.) елітам. Але для цього є перевірені канали в силових структурах. Через клоунів можна передати сигнали в гримерку або буфет", — підсумовує один із політтехнологів.

"Медуза" пише, що в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін знову прочитав лекцію про історичні зв'язки Росії та України, повторив давні тези про те, що "Україну як державу" створив Ленін. Крім того, Путін розмірковував про переваги відносин із Китаєм і згадав теорію пасіонарності Льва Гумільова.

Несподіваним для Карлсона було те, що наприкінці бесіди Путін запропонував обміняти американського журналіста Евана Гершковича, якого російська влада звинувачує у шпигунстві, на "людину, яка з патріотичних міркувань ліквідувала бандита".

"Ймовірно, Путін мав на увазі колишнього співробітника ФСБ Вадима Красикова, який убив у Німеччині колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, тож відбуває довічний термін", — додає "Медуза".

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що інтерв'ю американського журналіста Такера Карлсона з президентом РФ Володимиром Путіним мало стати "великою перемогою" для обох, проте все пішло не за планом.

Крім того, Фокус повідомив, що під час інтерв'ю президент РФ Володимир Путін почав розповідати про боротьбу з "нацизмом" в Україні. За його словами, українці шанують союзників Адольфа Гітлера.

Також Фокус писав, що Путін заявив: Росія нібито відвела війська від Києва сама, і сталося це через успішні переговори з Україною. Однак потім США начебто наказали воювати "до кінця".