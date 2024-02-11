Макрон відклав візит до України: ЗМІ назвали причину

Президент Франції 13–14 лютого мав відвідати Одесу та Київ. Поїздку скасували нібито з міркувань безпеки. За час повномасштабного вторгнення Макрон був в Україні лише раз — 16 червня 2022 року.

Президент Франції Емманюель Макрон не приїде в Україну 13–14 лютого. Про це пише французький журнал Challenges.

За даними видання, Єлисейський палац відклав візит Макрона з міркувань безпеки. Це рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.

"Щойно учасники делегації дізналися: перший особистий візит Емманюеля Макрона (попередня поїздка була спільна з Маріо Драгі та Олафом Шольцом (колишній прем'єр-міністр Італії та канцлер Німеччини, — ред.), запланований в Україну на 13 і 14 лютого", — пише видання.

Ця дата поїздки ніби була лише одним із варіантів. Охорона маршруту, яким мав їхати Макрон, потребує більше часу.

Як стверджує Challenges, Макрон мав поїхати до Одеси, а потім вирушити до Києва. Планувалося, що президент Франції оголосить про створення фонду у 200 мільйонів євро, які будуть виплачуватися як пожертвування для цивільних проєктів. А також про початок роботи Французького агентства розвитку (AFD) як координатора допомоги Україні.

Єлисейський палац поки ані не спростовував, ані підтверджував факт скасування візиту.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон планував у лютому відвідати Україну. На січневій пресконференції в Парижі він анонсував постачання 40 ракет Scalp і "кілька сотень" бомб.

У суботу, 11 лютого, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон провели телефонні переговори. Лідери України і Франції обговорили оборонні потреби української армії — БпЛА, артилерійські системи, снаряди, системи РЕБ і ППО. Президент України заявив, що Париж виготовить і передасть Києву десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.