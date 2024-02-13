Прогулювався біля казино: Арестовича помітили в Монако, — ЗМІ (відео)

Колишнього радника ОП помітили на прогулянці в районі Монте-Карло, відомого своїми казино. Він заявив, що фільмування — незаконне.

Колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича помітили в Монако. Відповідне відео публікує "Українська правда".

Арестович прогулювався в компанії невідомого чоловіка в районі Монте-Карло біля однойменного казино.

Ексрадник помітив, що його знімають і заявив, що це заборонено, після чого автор відео відвів камеру.

Виїзд Арестовича з України

1 лютого NGL.media опублікувало матеріал, у якому стверджували, що у вересні минулого року Олексій Арестович попрямував до Польщі, перетнувши кордон через пункт пропуску Краковець-Корчова. Посилаючись на неназване джерело в прикордонній службі, журналісти заявили, що причиною його від'їзду нібито став наданий лист від Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

Того ж дня ГУР опублікувало повідомлення, в якому категорично заперечувало твердження ЗМІ.

У відповідь на скандал із виїздом сам Олексій Арестович опублікував у своєму Telegram-каналі фрагмент інтерв'ю, де він заявив, що виїхав у законному порядку на запрошення зі США. Він також додав, що нібито причетний до надання допомоги Україні.