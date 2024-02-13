Кардинальна відмінність: у Кремлі пояснили, чому Путіна не буде на передвиборчих дебатах

За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, росіяни і так щодня чують заяви Путіна, а сам він працює в умовах "насиченого графіка".

Російський президент Володимир Путін і його передвиборчий штаб відхилили пропозицію про проведення дебатів через те, що росіяни й так чують його заяви щодня. Про це повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає РІА "Новини".

"Росіяни мають можливість регулярно чути заяви Путіна з усіх аспектів життя країни практично щодня. Путін є чинним президентом, який працює в умовах дуже насиченого графіка, що кардинально відрізняє його від інших кандидатів", — заявив Пєсков.

Вибори в Росії без дебатів із Путіним

Володимир Путін, який планує переобиратися на п'ятий президентський термін у березні 2024 року, відмовився брати участь у передвиборчих дебатах.

Це не вперше, коли Путін уникає участі в дебатах. У 2017 році, перед попередніми виборами, прессекретар пояснював, що кандидатство Путіна "протікає за іншими законами". Він також зазначив, що дебати є "досить безглуздими за своєю суттю", і відбиток чинного президентства суттєво змінює ситуацію.

29 січня росЗМІ повідомляли, що Центральний виборчий комітет Російської Федерації зареєстрував чинного президента РФ як кандидата на президентських виборах у березні 2024 року. Відповідне посвідчення ЦВК вручила одній із довірених осіб Путіна — російському акторові Володимиру Машкову.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що у РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента 2024 року. На його думку, президентські вибори у РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.