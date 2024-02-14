"З нетерпінням чекаю": названо європейську країну, яку відвідає Такер Карлсон

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич анонсувала приїзд американського журналіста, а також "привітала" його з тим, що він "наважився на дійсно феноменальне інтерв'ю" з Путіним.

Американський журналіст Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента Російської Федерації Володимира Путіна, збирається відвідати Сербію. Про це пише Politico з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сербії Ана Брнабич, зроблену на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

"Він багато знає про Сербію і сказав, що планує приїхати до Сербії в середині 2024 року і що він надзвичайно поважає президента Александра Вучича. І я сказала йому, що з нетерпінням чекаю зустрічі з ним", — заявила Брнабич.

Голова сербського уряду також повідомила, що "привітала" американського журналіста з тим, що він "наважився на дійсно феноменальне інтерв'ю" з російським президентом всупереч "цензурі".

Як зазначають журналісти, це було перше інтерв'ю Путіна західному журналісту з початку повномасштабної війни в Україні. Повідомляється, що Карлсон зазнав критики за те, що в розмові з російським лідером не торкнувся теми звірств ЗС РФ в Україні та переслідування опозиції в Росії.

Автори публікації також вказали на те, що раніше, 2021 року, Карлсон також відвідав Будапешт, де взяв інтерв'ю у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Крім того, на території угорської столиці 2023 року Карлсон зустрічався з президентом Сербії Александром Вучичем.

Нагадаємо, 7 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Напередодні журналіст підтвердив, що він перебуває в Москві.

Пізніше, 12 лютого, Такер Карлсон заявив, що Володимир Путін нібито висловив готовність прийняти значні поступки щодо війни в Україні. За словами журналіста, він провів неофіційну бесіду з російським лідером після інтерв'ю.