Суд засудив експрезидента Франції Саркозі до тюремного ув'язнення: що сталося

Колишньому очільнику держави доведеться провести 6 місяців у в'язниці, потім ще стільки ж під домашнім арештом. За словами журналістів, Саркозі не вдалося "виправдати своє чесне ім'я".

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі засуджений до 6 місяців тюремного ув'язнення за незаконне фінансування виборів президента у 2012 році. Про це повідомляє телеканал TF1 Info.

За інформацією каналу, Апеляційний суд Парижа засудив Саркозі до 6 місяців в'язниці. Після цього ще 6 місяців колишній президент має провести під домашнім арештом. У такий спосіб апеляційний суд підтвердив вирок, ухвалений 2021 року, проте трохи пом'якшив його — раніше вирок передбачав один рік тюремного ув'язнення.

Саркозі був присутній у залі суду під час оголошення вироку і одразу після цього адвокат експрезидента заявив, що той вирішив оскаржити і його — в касаційній інстанції.

У чому звинувачують Саркозі

Колишнього президента Франції звинувачують у перевищенні витрат на президентську виборчу кампанію 2012 року. Як свідчать факти, вона обійшлася загалом майже в 43 мільйони євро проти встановленої законом стелі в 22,5 мільйона євро. На думку французького правосуддя, колишній глава держави розумів такі витрати і свідомо пішов на них, хоча Саркозі стверджував в обох судах, що "нічого не знав".

Водночас обвинувачення надало докази, що кандидат у президенти Ніколя Саркозі (і на той момент чинний президент Франції) був попереджений щонайменше двома службовими записками про "наближення ліміту" коштів виборчого фонду.

За даними прокуратури, Саркозі, якому загрожував програш від соціаліста Франсуа Олланда, вирішив ризикнути і продовжив дорогу виборчу кампанію з майже щоденними передвиборчими мітингами. У підсумку, як стверджує обвинувачення, кампанія обійшлася щонайменше в 42,8 мільйона євро, а надвитрати передвиборчий штаб списав на "організацію тематичних з'їздів" правої партії "Союз за народний рух", яка фактично була під контролем Саркозі. "З'їзди" були списані на ""дружню" компанію Bygmalion та її дочірню структуру Event & Cie. Саме тому ці судові розгляди дістали назву "справа Бігмаліона".

Суд першої інстанції 30 вересня 2021 року засудив у "справі Бігмаліона" 13 осіб, з яких 10, включно із Саркозі, подали апеляції. І хоча для Саркозі нинішній вирок виявився м'якшим, проте йому не вдалося "виправдати своє чесне ім'я" і спростувати те, що він сам називав "наклепом" і "байками".

Крім того, Ніколя Саркозі залишається фігурантом ще кількох гучних справ, зокрема про "допомогу" Катару в отриманні права провести ЧС-2022 з футболу, про можливе фінансування його виборчої кампанії 2007 року "грошима Каддафі" і про отримання 3 мільйонів євро від російської компанії "Ресо-Гарантія" (прокуратура відкрила досудове розслідування за підозрою в "торгівлі впливом").

Нагадаємо, 16 серпня 2023 року повідомлялося, що Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму. За словами колишнього президента Франції, на пів острові більшість населення "досі вважають себе росіянами", а референдум під наглядом міжнародної спільноти потрібен, щоб "затвердити реальний стан справ".

Також колишній президент Франції заявив, що Україна має стати "мостом" між Європою та Росією. За його словами, нейтралітет України можна було б забезпечити міжнародною угодою, яка передбачає надзвичайно сильні гарантії безпеки.