З рейтингом у 2,9%: інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону провалилося по всій Росії, — ЗМІ

За даними журналістів, вітчизняні серіали та розважальні шоу виявилися росіянам цікавішими, ніж інтерв'ю президента. Телекритики назвали цю новину несподіваною.

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна провалилося в ефірі державного телебачення по всій країні. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що розмову глави РФ з американським журналістом Такером Карлсоном сильно рекламували, однак це не допомогло привернути глядачів до телевізора.

У Кремлі стверджували, що двогодинне інтерв'ю з цікавістю дивилися не лише в Росії, а й у всьому світі, проте в реальності, воно посіло лише 19-те місце в загальноросійському рейтингу найпопулярніших телепрограм за тиждень з 4 по 11 лютого. Дані про це розміщені на порталі Mediascope.

У результаті Володимир Путін із рейтингом 2,9% "програв": серіалу "Склифосовский 11", який опинився на другому місці в рейтингу; розважальному шоу "Привет, Андрей" (9-те місце); "Ты не поверишь!" (14-те місце); і "Ну-ка, все вместе!" (17-те місце). А ось телевікторині "Поле чудес" все ж вдалося обійти інтерв'ю Володимира Путіна, проте лише на 0,2%.

Основні російські пропагандистські програми, йдеться далі в матеріалі, також виявилися популярнішими за розмову з главою держави. Йдеться про "Вести недели" з Дмитром Кисельовим, а також програми "Москва. Кремль. Путин" і "Время".

Цікаво, що загальноросійський рейтинг виявився навіть нижчим, ніж просто по Москві. Політолог Аббас Галлямов вважає, що це пов'язано з тим, що "слова вже не працюють".

"За чверть століття до людей дійшло, що на словах у нього завжди все гаразд, проблема тільки в тому, що слова і справи в його випадку збігаються далеко не завжди", — заявив він.

Телекритик Анна Бородіна ж заявила, що низькі рейтинги інтерв'ю стали несподіванкою, адже програму показали в одному з найефективніших слотів, якщо дивитися з точки зору телесоціології.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск висміяв інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь президента РФ на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.