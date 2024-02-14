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З рейтингом у 2,9%: інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону провалилося по всій Росії, — ЗМІ

Артем Богомаз
Фото: EPA | Інтерв'ю Володимира Путіна провалилося по всій Росії (ілюстративне зображення)

За даними журналістів, вітчизняні серіали та розважальні шоу виявилися росіянам цікавішими, ніж інтерв'ю президента. Телекритики назвали цю новину несподіваною.

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна провалилося в ефірі державного телебачення по всій країні. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що розмову глави РФ з американським журналістом Такером Карлсоном сильно рекламували, однак це не допомогло привернути глядачів до телевізора.

У Кремлі стверджували, що двогодинне інтерв'ю з цікавістю дивилися не лише в Росії, а й у всьому світі, проте в реальності, воно посіло лише 19-те місце в загальноросійському рейтингу найпопулярніших телепрограм за тиждень з 4 по 11 лютого. Дані про це розміщені на порталі Mediascope.

У результаті Володимир Путін із рейтингом 2,9% "програв": серіалу "Склифосовский 11", який опинився на другому місці в рейтингу; розважальному шоу "Привет, Андрей" (9-те місце); "Ты не поверишь!" (14-те місце); і "Ну-ка, все вместе!" (17-те місце). А ось телевікторині "Поле чудес" все ж вдалося обійти інтерв'ю Володимира Путіна, проте лише на 0,2%.

Основні російські пропагандистські програми, йдеться далі в матеріалі, також виявилися популярнішими за розмову з главою держави. Йдеться про "Вести недели" з Дмитром Кисельовим, а також програми "Москва. Кремль. Путин" і "Время".

Цікаво, що загальноросійський рейтинг виявився навіть нижчим, ніж просто по Москві. Політолог Аббас Галлямов вважає, що це пов'язано з тим, що "слова вже не працюють".

"За чверть століття до людей дійшло, що на словах у нього завжди все гаразд, проблема тільки в тому, що слова і справи в його випадку збігаються далеко не завжди", — заявив він.

Телекритик Анна Бородіна ж заявила, що низькі рейтинги інтерв'ю стали несподіванкою, адже програму показали в одному з найефективніших слотів, якщо дивитися з точки зору телесоціології.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що американський бізнесмен Ілон Маск висміяв інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь президента РФ на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.