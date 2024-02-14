РФ хоче вивести ядерну зброю у космос: у США заявили про загрозу нацбезпеці, — ABC News

За словами джерел видання, йдеться нібито не про те, щоб скинути ядерне озброєння на Землю, а про можливе його використання проти супутників. Проте багато членів Конгресу США назвали проблему серйозною.

Радник Білого дому з питань національної безпеки повідомив Конгрес США про "серйозну загрозу національній безпеці". За інформацією джерел, загроза пов’язана з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос. Про це повідомляє видання ABC News з посиланням на два джерела, знайомих з обговореннями на Капітолійському пагорбі.

За словами співрозмовників видання, йдеться нібито не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а про можливе її використання проти супутників.

"Це дуже тривожно і дуже чутливо", — сказало одне джерело, яке назвало це "важливою справою".

За інформацією ЗМІ, не торкаючись теми безпосередньо, багато членів Конгресу США назвали проблему серйозною, але не такою, яка могла б викликати тривогу громадськості.

На радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, як зазначають у виданні, журналісти на брифінгу в Білому домі кілька разів тиснули з приводу запиту республіканської розвідки, але він відмовився конкретно сказати, чи буде зустріч у четвер для обговорення цієї загрози.

Він також відмовився надавати додаткові подробиці про це, однак сказав, що "американці розуміють, що у світі існує ціла низка загроз і викликів, з якими ми стикаємося щодня, наприклад тероризм".

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він приймає, збирається гарантувати безпеку американського народу", — сказав Салліван.

У США заявили про "загрозу нацбезпеці" через Росію

Нагадаємо, раніше голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов'язана з Російською Федерацією.

Одне з джерел CNN, яке бачило розвіддані, додає, що "насправді йдеться про дестабілізуючий російський потенціал, який викликає велике занепокоєння, про який нещодавно стало відомо".

Тоді у виданні не повідомили, про який конкретно "російський потенціал" йдеться. Однак зазначили, що Салліван запланував брифінг для членів Палати представників "Великої вісімки" на четвер, 15 лютого.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації Михайло Попов заявив, що питання щодо ризиків "випадкової" ядерної війни для американського суспільства звучить "ще голосніше й актуальніше".