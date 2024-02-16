Перша серед православних країн: Греція легалізувала одностатеві шлюби

Більшість депутатів парламенту підтримали реформу, але з основною критикою виступили консервативні православні єпископи, пообіцявши відлучити від церкви політиків, які проголосували за законопроєкт.

Греція стала першою країною православної віри, яка законодавчо дозволила одностатеві шлюби. Представники грецького парламенту підтримали законопроєкт, запропонований правоцентристським урядом, попри протести з боку церковних діячів. Про це пише The Guardian.

Міжпартійна більшість зі 176 депутатів парламенту підтримала законопроект, запропонований правоцентристським урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. 76 депутатів були проти, двоє утрималися, а 46 не були присутні на голосуванні.

Згідно з новим законом, одностатевим парам видають батьківські права, однак їм не дозволяється мати біологічних дітей із використанням сурогатних матерів на території Греції.

Опитування громадської думки демонструє, що більшість греків підтримує це рішення, і тому питання не викликало серйозних розбіжностей у країні.

Чотири ліві партії, включно з головною опозиційною партією СІРІЗА, виступили на підтримку законопроекту. Водночас три невеликі ультраправі партії і Комуністична партія виступили проти цього законопроекту.

"Люди, які були невидимими, нарешті стануть видимими навколо нас. І з ними багато дітей нарешті знайдуть своє законне місце", — сказав Міцотакіс законодавцям перед голосуванням.

Основну протидію новому законопроєкту висловили представники православної церкви Греції, яка також виступає проти цивільних шлюбів між гетеросексуальними парами.

Крім того, православні єпископи пригрозили відлучити від церкви законодавців, які проголосували за цю реформу, а лідер вкрай правої партії "Спартанці" заявив, що закон "відкриє браму в пекло і збочення".

Групи із захисту прав ЛГБТК+ також розкритикували законопроєкт, заявивши, що він є дискримінаційним через заборону на використання одностатевими парами сурогатного материнства.

Нагадаємо, що в Естонії з 1 січня 2024 року одностатеві пари офіційно можуть укладати шлюби.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні.