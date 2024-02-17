Вийшли із плакатами "вбивця": в РФ жорстко затримують учасників акцій пам'яті Навального (фото)

Люди прийшли із плакатами "вбивця", а також скандували "ганьба", коли почалися затримання. Серед затриманих — священник, який мав провести панахиду. Його забрали просто біля виходу з його під'їзду.

У багатьох містах Росії пройшли акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. На цей час відомо про затримання понад 200 учасників акції. Про це пише "Медуза".

Станом на 18 годину 17 лютого стало відомо, що у 30 містах Росії відбулися акції і на цей час відомо про 230 затриманих росіян.

В Москві затримали близько 50 людей. Поліція Москви проводить затримання людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Олексія Навального, який, за даними ФСВП, помер у колонії.

Люди прийшли із плакатами "Вбивця", а також скандували "Ганьбу!", коли почалися затримання.

Також правоохоронці затримали кількох людей на акції в Петербурзі після панахиди за Навальним, що пройшла біля Соловецького каменю. Поліція витіснила учасників акції з площі, щонайменше семеро людей затримали.

У Петербурзі поліцейські затримали священика Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка. Він мав проводити панахиду по Навальному, але його забрали прото на виході з дому. Натомість панахиду провів інший священик Апостольської православної церкви.

Також затримання пройшли на акціях пам'яті Навального у Новосибірську, Самарі, Томську, Єкатеринбурзі, Челябінську та Улан-Уде.

Акція пам'яті Олексія Навального також пройшли в Стамбулі, Амстердамі, Бремені, Валенсії, Сараєво, Вені, Сантьяго, Белграді, Алматах, Вільнюсі та інших містах.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.