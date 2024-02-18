Піца чи крупа: у Флориді кулінарна суперечка в родині закінчилася бійкою

Мати з дочкою довго з'ясовували, чим годувати дітей на сніданок. Точок дотику не знайшли: жменя крупи полетіла в обличчя матері, сварка дійшла до виклику поліції.

В американському штаті Флорида сімейна суперечка про те, чи варто їсти піцу на сніданок, переросла в бійку. Про курйозний випадок повідомила газета Miami Herald.

Дочка запустила матері в голову жменю теплої крупи. В офісі шерифа округу Меріон сказали, що "докази нападу були на обличчі в жертви", коли поліцейські прибули в будинок.

Підозрюваній у нападі 28 років, дівчина зателефонувала поліцейським і розповіла, що її мати вдарила себе по обличчю сама, інсценувавши напад. Але факти свідчать про протилежне, зауважив один зі співробітників поліції, які прибули в будинок.

"Я вступив у контакт із жертвою, у якої на обличчі була засохла крупа. Її очі були дуже червоними та сльозилися. Я помітив щось на кшталт сліду, залишеного рукою на підлозі", — йдеться в письмових свідченнях.

Постраждала стверджує, що сварка почалася, коли її донька, яка приїхала в гості, наполягла на тому, щоб приготувати піцу в духовці, тоді як удома готувалася крупа для дітей.

Коли мама порадила доньці з'їсти крупу на сніданок, підозрювана схопила жменю крупи та запустила її в обличчя. Жертва нападу не зверталася до правоохоронних органів, бо не хотіла арешту обвинуваченої.

Слідчі зазначили, що підозрювана нещодавно стала безхатченком і тимчасово проживала в будинку матері.

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