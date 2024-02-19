Тіло Навального могли таємно вивезти з колонії перед приїздом адвоката, — ЗМІ (відео)

У ніч на 17 лютого дорогою в Салехард їхав кортеж із чотирьох автомобілів, зокрема машина ФСВП. Журналісти припускають, що в одному з авто могли перевозити тіло Олексія Навального.

Персонал Федеральної служби виконання покарань міг здійснити транспортування тіла Олексія Навального з виправної колонії №3 на Ямалі до Салехарда перед прибуттям адвоката й родичів політика в установу. Про це повідомили в російському виданні "Медиазона".

Журналісти вивчили записи з камер відеоспостереження, встановлених на єдиній переправі між містами Лабитнангі та Салехардом.

Зокрема, було помічено, що вночі 17 лютого по дорозі рухався кортеж, що складався з чотирьох автомобілів, однією з яких була машина Федеральної служби виконання покарань. Імовірно, саме цей конвой прямував у бік Салехарда з тілом Навального.

Раніше прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомляла, що адвокат і мати політика вирушили в Салехард уночі 17 лютого. Вони прибули в колонію об 11 ранку за місцевим часом, де чекали дві години, перш ніж співробітник установи повідомив їм про те, що тіло Навального перебуває в Салехарді.

Також джерело "Новой газеты. Європа" повідомило про доправлення тіла політика в морг окружної лікарні в Салехарді. За його інформацією, розтин ще не проводили. Джерело також зазначило, що, можливо, тіло буде відправлено в Москву, оскільки проведення розтину в Салехарді може викликати підозри в тому, що Федеральна служба виконання покарань приховує якісь факти.

Журналісти повідомили, що після смерті Навального в Салехард прибули представники центральних апаратів Слідчого комітету й Федеральної служби виконання покарань. Основне питання для співробітників Ямало-Ненецького управління наразі зводиться до того, хто буде "призначений крайнім". За його словами, на поточний момент існують два претенденти на цю роль: начальник ВК-3 полковник Вадим Калінін і начальник УФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін.

Нагадаємо, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш раніше повідомляла, що в морзі Салехарда тіла політика немає. Точніше, коли туди приїхали адвокат і мати Навального, морг виявився зачиненим. Водночас у колонії запевнили, що морг працює, а тіло опозиціонера перебуває там.