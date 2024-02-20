"Дивні збіги": син глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна помер у віці 35 років, — ексглава "ЮКОСа"

Згідно з даними реєстру спадкових справ, Іван Сєчин помер 5 лютого 2024 року. За інформацією журналістів, за адресою, зазначеною в записі, розташований "будинок для соратників Путіна".

Іван Сєчин, син глави "Роснефти" Ігоря Сєчина, помер у віці 35 років. Про це 19 лютого написав один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін у соціальній мережі X, посилаючись на запис у реєстрі спадкових справ.

"Які дивні збіги... Сьогодні, коли ми згадували з моїми друзями і партнерами, з чого почалася війна Кремля проти ЮКОСа, а саме — з доповіді Михайла Ходорковського про корупцію на засіданні РСПП, саме сьогодні я дізнався про те, що Ігор Сєчін щойно втратив сина. Та сама людина, яка сфабрикувала всю дуту і криваву справу проти нас", — ідеться в публікації.

При цьому Невзлін заявив, що "щиро співчуває" Ігорю Сєчіну.

Невзлін про смерть Івана Сєчіна Фото: Скриншот

У виданні "Медіазона" вказали на те, що у згаданому записі йдеться про Івана Ігоровича Сєчіна 1989 року народження, який жив у Москві за адресою Шведський тупик, будинок 3. Як зазначають ЗМІ, раніше портал РБК писав про цю будівлю як про "будинок для соратників Путіна", у якому, зокрема, проживав глава "Роснефти".

У реєстрі спадкових справ також ідеться, що Іван Сєчін помер 5 лютого 2024 року.

За інформацією журналістів, Іван Сєчин з 2014 року обіймав керівну посаду в "Роснефти". У січні 2015 року 26-річного Сєчіна нагородили медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

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