"Неприємний тип": Такер Карлсон заявив, що Борис Джонсон запросив $1 млн за інтерв'ю про Україну

Журналіст назвав колишнього главу уряду Британії "більш слизьким", ніж президент Росії Володимир Путін.

Американський журналіст Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента Російської Федерації Володимира Путіна, заявив, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії нібито зажадав від нього мільйон доларів за інтерв'ю про його позицію щодо України. Про це він сказав в інтерв'ю Blaze.

За словами Карлсона, він надіслав експрем'єру Британії запит на інтерв'ю після того, як політик прокоментував його розмову з російським президентом, назвавши журналіста "знаряддям Кремля".

Карлсон стверджує, що спочатку отримав відмову, а потім один із радників Джонсона нібито сказав, що інтерв'ю з політиком коштуватиме йому "мільйон у доларах США в золоті або біткоїнах". За словами журналіста, це сталося кілька днів тому.

"Я не захищаю Путіна, але Путін не просив у мене мільйон доларів. Тож ви говорите мені, що Борис Джонсон набагато більш слизький і неприємний тип, ніж Володимир Путін, що насправді так", — заявив він.

Зазначимо, що 9 лютого Джонсон висловився про інтерв'ю Карлсона з Путіним. Він вказав на те, що американський журналіст не ставив російському президенту "жорстких запитань", зокрема про військову агресію РФ в Україні.

"Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни, щоб калічити і вбивати невинних українських громадян. Він не притягнув його до відповідальності за тортури, зґвалтування, вибухи дитячих садків", — констатував Джонсон.

Нагадаємо, 7 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Напередодні журналіст підтвердив, що він перебуває в Москві.

Пізніше, 14 лютого, росЗМІ вказали на те, що інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону провалилося по всій Росії. За даними журналістів, російські пропагандистські програми, серіали та розважальні шоу виявилися росіянам цікавішими, ніж інтерв'ю президента.