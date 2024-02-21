"Затятий прихильник свободи слова": Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру

За словами норвезького депутата Маріуса Нільсена, який висунув кандидатуру Маска, компанії американського бізнесмена допомогли зробити світ більш взаємопов'язаним і безпечним.

Депутат норвезької лібертаріанської партії Маріус Нільсен висунув кандидатуру американського підприємця Ілона Маска на Нобелівську премію миру. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що Маск був номінований на премію як "затятий прихильник свободи слова". За словами Нільсена, він вибрав Маска за його "непохитний захист діалогу, свободи слова і надання можливості висловлювати свої погляди" в "дедалі більш поляризованому світі".

Крім того, Нільсен зазначив, що термінали супутникового зв'язку Starlink, керовані компанією SpaceX, дають змогу українським військовослужбовцям спілкуватися і протистояти військовій агресії з боку Росії.

"Безліч технологічних компаній, які Маск заснував, володіє або управляє, націлені на поліпшення суспільства, розширення знань як про Землю, так і про космос, а також забезпечення можливості спілкування і взаємодії в усьому світі... допомогли зробити світ більш взаємопов'язаним і безпечним", — заявив Нільсен.

Як зазначають журналісти, номінації на премію можуть подавати лауреати премії, а також особи, які відповідають певним критеріям, включно з роботою в наукових колах або уряді. Розгляд кандидатів відбудеться в жовтні 2024 року.

Нагадаємо, 20 лютого Ілон Маск заявив, що Україна перебуває у програшній позиції у війні і повинна прагнути до укладення "мирної угоди" з Російською Федерацією. За його словами, Києву слід було здатися ще рік тому.

В інтерв'ю від 13 лютого Ілон Маск також сказав, що президент РФ Володимир Путін змушений іти до кінця у війні проти України. При цьому бізнесмен наголосив, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-що".