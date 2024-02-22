Маємо обрати одноголосно: Politico розповіло, кого Байден хоче бачити новим генсеком НАТО

Видання нагадує, що кандидат на посаду генсека НАТО має заручитися підтримкою всіх 31 країни-члена, а також пройти через Туреччину та Угорщину, які виявилися найбільшими перешкодами в питанні розширення Альянсу.

Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, така підтримка з боку керівника ключового члена Північноатлантичного альянсу може стати стимулом для більшості союзників також підтримати кандидатуру Рютте після кількох місяців боротьби за цю посаду багатьох європейських лідерів.

Раніше Politico повідомляло, що дві третини країн — членів НАТО підтримують прем'єра Нідерландів в його просуванні главою військового альянсу і планують затвердити кандидатуру Рютте на липневому саміті блоку у Вашингтоні.

"Згідно з правилами НАТО, кандидатура генерального секретаря має бути обрана одноголосно, а це означає, що Рютте все ще має заручитися підтримкою всіх 31 країни-члена. Будь-який кандидат на цю посаду має пройти через Туреччину та Угорщину, які виявилися найбільшими перешкодами для прийому нових членів", — підкреслює видання.

І нагадує, що Туреччина попросила запевнень, перш ніж підтримати Рютте, в той час як в Угорщини були давні розбіжності з прем'єр-міністром Нідерландів.

Водночас Politico зазначає, що нинішній генсек Єнс Столтенберг упевнено з 2014 року управляв військово-політичним блоком у складний час трансатлантичної політики, однак термін його повноважень спливає в жовтні 2024 року.

Основні проблеми, з якими зіткнеться новий генсек

Кожен, хто буде генеральним секретарем Альянсу, пише Politico, стане на шлях зіткнення з Росією, оскільки сьогодні блок зміцнюється саме проти агресії РФ і особисто Володимира Путіна за два роки після повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Овального кабінету, очільнику НАТО доведеться долати скептицизм республіканців щодо Альянсу і колективної безпеки.

Серйозною проблемою для НАТО, стверджують експерти видання, залишаються видатки на оборону, оскільки країни Альянсу, усвідомивши нинішню глобальну загрозу, щосили намагаються досягти мети у 2% ВВП, встановленої блоком ще 2014 року, після першого вторгнення Росії в Україну.

"У 2024 році 18 із 31 країни НАТО нарешті досягнуть 2% стандарту порівняно з 7 країнами минулого року. У тому числі Нідерландам, яким ще належить досягти цієї позначки, але вони перебувають на шляху до того, щоб витратити 2% цього року", — зауважують у Politico.

Хто претендував на посаду генсека НАТО

Країни-члени Альянсу обговорювали інші варіанти наступників Столтенберга. Так, серед можливих претендентів називали колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса, однак його кандидатуру не підтримали у США.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловлювала зацікавленість у посаді глави НАТО, водночас її кандидатура не розглядається, оскільки вона не заявила про своє бажання.

Таке саме зауваження стосується і міністра закордонних справ Латвії Кріш'яніса Каріньша, який у 2023 році навіть здійснив такий собі піар-тур, щоб спробувати свої сили.

Крім того, поширювалася інформація про призначення генсеком глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, прем'єра Данії Метте Фредеріксен, прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс має намір передати Україні мільйон безпілотних літальних апаратів як військову допомогу.

Також Фокус зазначав, що Україні у 2024 році не варто чекати запрошення вступити до НАТО. Головним пріоритетом Альянсу є надання допомоги для забезпечення безпеки України, а не формальне запрошення.