У РФ працівник комбіната, який виробляє порох, замінував цех і погрожує його підірвати (відео)

Зазначається, що про свій смертельний недуг — рак легенів чоловік дізнався 19 лютого цього року. Він вирішив піти з життя і прихопити на той світ місце роботи.

У Росії хворий на рак працівник Алексинського хімкомбінату вирішив висатидити в повітря підприємство, на якому працює. Про це він заявив у створеному саме для своєї помсти телеграм-каналі "Финал моей истории 22.02.2024".

Зазначається, що про свій смертельний недуг — рак легенів чоловік дізнався 19 лютого цього року. Він вирішив піти з життя і прихопити на той світ своїх ворогів. Для цього він вирішив підірвати підприємство, де не трубуються про здоров'я своїх працівників і порушують техніку безпеки.

"Не всі знаходять у собі сили врівноважити несправедливість. У мене, на відміну від інших бідолах, є мета. Вони — труси. Я ж не готовий трагічно піти з життя, не відплативши тим самим. Ось дивлюся на людей, які продовжують ходити на заводі постійно створювати те, що здатне забирати багато життів. Смерть утворюється руками працівника цього підприємства. Чи має існувати підприємство, яке несе смерть? Чи існують люди, які, хай і заочно, причетні до вбивства?", — написав він.

Він зізнався, що подумав, що якщо він зітре з лиця землі завод, то врятує багато життів. Він оприлюднив кадри, де розміщує нібито саморобну вибухівку на території хімкомбіната.

"Таймер запущено. Зворотний відлік розпочався. Шляху тому немає. За 2 години все завершиться. А я вже буду далеко. Підрив реактора запустить незворотний процес. І все згорить у пекельному вогні моєї помсти. Олексинський хімкомбінат. На території заводу розташовані виробничі приміщення з охолоджуючими хімічними реакторами для виробництва нітратної суміші (основного компонента вибухових речовин).Це одне з найуразливіших місць цього клятого підприємства", — написав він.

Слід зазначити, що 2 години з моменту оприлюднення посту про вибухівку вже минули, але вибуху на комбінаті так і пролунало, хоча повідомляється, що людей евакуювали.

Нагадаємо, що 19 січня, Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, що в РФ, атакували безпілотні літальні апарати. Відео з місця подій поширили в мережі.

14 листопада в Росії сталася атака на Тамбовський пороховий завод. Невідомий БпЛА впав на територію заводу й вибухнув.