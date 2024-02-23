Санкції за війну в Україні та смерть Навального: Байден оголосив нові обмеження щодо Росії

Масштабні економічні обмеження стосуватимуться російського фінансового сектору, військово-промислового комплексу, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах, заявив лідер США.

У п'ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують понад 500 нових санкцій щодо Росії та нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Опублікована заява Байдена присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Хоробрий народ України бореться далі, незламний у своїй рішучості захистити свою свободу та майбутнє. НАТО сильніший і більш згуртований, ніж будь-коли. І безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн на підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами залишається відданою наданню критичної допомоги Україні та притягненню Росії до відповідальності за її агресію", — сказав Байден.

За його словами, американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Байден нагадав, що 10 років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими в Луганській і Донецькій областях України. А два роки тому намагався стерти Україну з карти світу. Тому, якщо Путін не заплатить ціну за всі смерті і руйнування, він продовжить рухатися далі, переконаний американський лідер.

"Сьогодні я оголошую про понад 500 нових санкцій проти Росії за її триваючу загарбницьку війну проти України та за смерть Олексія Навального, який був сміливим антикорупційним активістом і лідером опозиції Путіну. Ці санкції стосуватимуться осіб, пов’язаних із ув’язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислового комплексу, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах. Вони гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни", — сказав глава Білого дому.

Вашингтон також запроваджує нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.

Крім того, Байден наголосив, що в Україні закінчуються боєприпаси і закликав Палату представників схвалити допомогу Києву "поки не пізно".

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз настав час для нас міцно стояти на боці України та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що США відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", — заявив він.

Нагадаємо, 22 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся із вдовою та дочкою російського опозиціонера Олексія Навального. Після чого анонсував санкції щодо російського президента.

23 лютого 13-й пакет санкцій щодо Росії схвалив Європейський Союз. У списку 88 юридичних та 106 фізичних осіб. Підсанкційні особи та компанії беруть участь у постачанні зброї з КНДР на територію Росії, сприяють депортації та переховуванню українських дітей. Загалом до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії, Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів.