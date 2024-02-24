Придністров'я заявило про небезпеку терактів з боку Молдови: чим це загрожує

Ще в січні Інститут вивчення війни попереджав, що Росія може почати війну в Молдові, "захищаючи пригноблених".

Невизнане Придністров'я заявляє, що в Молдові готуються групи для диверсій на військових об'єктах невизнаної так званої "республіки". Про це глава "республіки" Вадим Красносельський заявив російським ЗМІ.

Сепаратисти стверджують, що нібито іноземні фахівці готують у Молдавії бойові групи, до яких входять, зокрема, українці, для вчинення в Придністров'ї терактів і диверсій на військових об'єктах. За словами Красносельського, до відома поставлено ОБСЄ, але реакції з її боку немає.

Раніше про те, що Придністров'я може 28 лютого "попроситися" до РФ, повідомив місцевий опозиціонер Геннадій Чорба. На своїй сторінці у Facebook він написав про те, що на цю дату в Тирасполі призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". За даними Чорби, на цих зборах "має бути озвучено прохання "від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра" прийняти Придністров'я до складу Росії". А вже наступного дня, 29 лютого, про це "прохання" нібито оголосить Путін у своєму зверненні до Федеральних Зборів, які потім у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити прохання, яке "надійшло". На думку Чорби, "команда провести цей з'їзд прийшла з Москви".

Зі свого боку в українській розвідці сумніваються, що депутати Придністров'я до президента РФ Володимира Путіна щодо прийняття території до складу країни.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я нібито попросить РФ, щоб та приєднала їх до свого складу, поки що не підтверджується", — підкреслив Юсов.

Нагадаємо, дещо раніше командир 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін заявив, що в Придністров'ї "давно" стоять російські війська, і запропонував Молдові допомогу.

Крім того, 29 січня аналітики з ISW стверджували, що є ознаки "інтересу" РФ до заворушень у Молдові. У Москві готові долучитися до "врегулювання" подій у Молдові та Придністров'ї, заявили експерти. При цьому росіяни спробують діяти так само як у минулому вели гібридну війну на Донбасі.