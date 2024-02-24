Чекав на виконання вироку 43 роки: в США стратять 73-річного серійного вбивцю

Чоловік вбив 5 людей і заявив, що приносив їх у жертву. Спершу він хотів, щоб його стратили, але потім передумав і звернувся до суду, щоб його помилували.

У США стратять серійного вбивцю, який чекав на виконання вироку 43 роки. На момент страти йому буде 73 роки. Про це повідомляє видання WSJ.

Так, Томас Крич з Огайо скоїв щонайменше 5 вбивств у 1974 році у трьох штатах США. Сам він заявляв, що вбив 42 людей у різних штатах США. Він нібито приносив їх у жертву.

Більшість із цих випадків не знайшли підтвердження.

У 1981 році апеляція пом'якшила вирок Кричу зі страти на довічне ув'язнення, але після цього чоловік забив саморобним кистенем іншого ув'язненого, і висловив бажання бути страченим.

Томас Крич

З 1981 року Крич утримувався в камері смертників у в'язниці в штаті Айдахо, Зараз він вважається головним "старожилом" в'язниць штату.

Наприкінці 2023 року його смертний вирок було остаточно підписано, але Крич передував бути страченим і попросив про помилування. Голоси комісії з цього питання розділилися, тож йому відмовили. Стату серійного вбивці призначили на 28 лютого. Засуджений подавав апеляцію до суду, але той йому відмовив.

На момент страти Томасу Кричу буде 73 роки.

Раніше у штаті США стратили засудженого за вбивство Кеннета Сміта за допомогою газоподібного азоту. Це стало першим застосуванням нового методу смертної кари після того, як сорок років тому запровадили смертельні ін’єкції.

Також в Японії засудили до смертної кари палія Сіндзі Аоба. Чоловік влаштував пожежу в анімаційній студії, внаслідок чого загинули 36 осіб.