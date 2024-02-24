Саміт G7: лідери ніколи не визнають псевдовибори РФ в окупованих регіонах України

Головним пунктом порядку денного нинішнього саміту "Великої сімки" було питання допомоги Україні, яку союзники Києва обіцяють збільшити.

Лідери країн–членів "Великої сімки" за підсумками онлайн-саміту 24 лютого зобов'язалися ніколи не визнавати результатів псевдовиборів, які Росія збирається проводити на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, яку має у своєму розпорядженні "Європейська правда".

"Ми ніколи не визнаємо так звані "вибори" — як минулі, так і майбутні, проведені Росією на території України, а також їхні результати. Заява Росії про намір провести голосування на своїх президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", — наголосили лідери G7.

На саміті країни–учасниці "групи 7" вкотре закликали РФ "беззастережно і повністю" вивести всі свої збройні сили з території України, яка визнана згідно з міжнародним правом, і негайно припинити російську агресію. Крім того, лідери G7 звернулися до інших країн із закликом "не виправдовувати спроби Росії придбати територію силою".

Крім того, за підсумками саміту лідери G7 пообіцяли допомогти задовольнити "нагальні фінансові потреби" України, а також узяти участь у її післявоєнному відновленні.

Країни "Великої сімки" також обіцяють докладати зусиль для притягнення РФ і всіх причетних осіб до відповідальності за злочини проти України та звільнення незаконно утримуваних Росією військовополонених і цивільних осіб, зокрема дітей.

"Ми продовжуватимемо підтримувати українських переміщених осіб і біженців та захищати тих, хто цього потребує. Ми підтверджуємо нашу підтримку Реєстру збитків Ради Європи для України", — додали глави країн G7.

Водночас лідери "Великої сімки" знову підтвердили, що активи російського Центрального банку залишатимуться "замороженими" доти, доки Москва не погодиться відшкодувати збитки, яких вона завдала Україні.

Саміт G7 24 лютого — що відомо

У суботу, 24 лютого, відбувся перший у 2024 році саміт "Групи семи" в онлайн-форматі під головуванням Італії.

Італійський прем'єр Джорджі Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн брали в ньому участь, перебуваючи в Києві.

Головним пунктом порядку денного нинішнього саміту "Великої сімки" було питання допомоги Україні, яку союзники Києва обіцяють збільшити.

На саміті лідери G7 також підтвердили прихильність союзників до плану справедливого миру президента України Володимира Зеленського відповідно до таких принципів ООН, як територіальна цілісність і суверенітет, а також вкотре наголосили, що Кремль не досяг своїх військових цілей.

Фокус писав, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підбив підсумки двох років повномасштабної війни і розповів, чим вона завершиться.