Старший син Трампа отримав конверт, з якого "вилетів білий порошок", — ЗМІ (фото)

За словами сина експрезидента США, це вже другий конверт із білим порошком, який було надіслано йому поштою за останні кілька років.

Дональд Трамп-молодший, син колишнього президента США Дональда Трампа, отримав листа з білим порошком. Про це пише портал The Daily Beast із посиланням на три джерела.

Повідомляють, що ввечері 26 лютого біля будинку старшого сина Трампа у штаті Флорида було помічено пожежні машини та людей у захисних костюмах.

Біля будинку сина експрезидента США було помічено пожежні машини Фото: The Daily Beast

За інформацією джерел видання, це пов'язано з тим, що Дональд Трамп-молодший отримав лист із непізнаною речовиною. Одне з джерел розповіло, що після того, як син експрезидента США відкрив конверт, з нього "вилетів білий порошок".

Представник сина колишнього президента повідомив, що наразі невідомо, про яку саме речовину йдеться. За його словами, офіційні особи на місці події вважають, що вона не смертельна.

Сам Дональд Трамп-молодший заявив, що це вже другий конверт із білим порошком, який було надіслано йому поштою за останні роки.

"Те, що подібні речі трапляються, стало вже занадто звичним", — сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня було зламано акаунт Дональда Трампа-молодшого у Twitter, після чого там з'явилося повідомлення про нібито загибель його батька. Хакер також написав від імені сина Дональда Трампа кілька повідомлень про Північну Корею і генерального директора X Ілона Маска.

Раніше, 26 серпня ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп-молодший почав продавати футболки, чашки і плакати з фотографією свого батька, зробленою у в'язниці. За його словами, весь прибуток від цього товару в моєму інтернет-магазині буде пожертвувано до Фонду правового захисту для "боротьби з тиранією і божевіллям".