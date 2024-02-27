У Чечні до в'язниці засудили уродженця України, якого побив син Кадирова

Російські медіа зазначають, що 19-річного студента визнано винним в образі релігійних почуттів вірян. Микита Журавель буде позбавлений волі на наступні кілька років.

19-річного студента з Волгограда Микиту Журавля було засуджено до позбавлення волі в одному із судів Грозного на території Чечні. Про це повідомляє російське медіа SotaVision 27 лютого.

Повідомляється, що уродженця України, який спалив Коран, засудили до 3 з половиною років колонії. Сталося це під час засідання в залі Вісаїтовського суду Грозного.

"19-річного Журавля визнали винним в образі релігійних почуттів віруючих і хуліганстві. Прокурор просив йому 3,5 року позбавлення волі", — ідеться в повідомленні.

До слова, спочатку прокурори просили для підсудного 6 років і 11 місяців позбавлення волі, проте пізніше інформацію від російських ЗМІ було відредаговано.

За версією слідства Микита Журавель спалив Коран на тлі Соборної мечеті нібито за вказівкою українських спецслужб за 10 тисяч рублів.

Справа Микити Журавля: що відомо

Затримали 19-річного хлопця у Волгограді практично рік тому, у травні 2023-го. Сталося це після того, як в одному з Telegram-каналів з'явилося відео, на якому чоловік біля Соборної мечеті починає спалювати Коран.

Сам Микита Журавель у суді визнав свою провину в спаленні священної книги, однак заперечує, що це було хуліганство. Він уже встиг вибачитися перед мусульманами за інцидент, адже нібито не знав про те, наскільки важливий для них Коран.

Нагадаємо, 16 серпня омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що до неї надійшло звернення від Микити Журавля, який спалив Коран на тлі мечеті у Волгограді. Обвинувачений заявив, що до нього в СІЗО прийшов син голови Чеченської Республіки Адам Кадиров і побив його.

Пізніше Рамзан Кадиров підтримав незаконні дії свого сина, заявивши, що він "правильно зробив". За словами голови Чечні, Журавель має понести "суворе покарання" за спалення Корану.