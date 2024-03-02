В Туреччині чоловік "підміняв" дружину під час роботи на сайті для дорослих

Коли жінка відмовилася працювати, чоловік почав вдягати панчохи і вдавав з себе свою дружину перед клієнтами.

В Туреччині в місті Ізмір місцевий житель "працевлаштував" свою дружину на сайт знайомств. Згодом жінці набридло і вона вирішила звільнитися, а чоловік почав працювати замість дружини. Про це повідомляє телеграм-канал Türkiye Hukuk.

Так, жителька Ізміра через наполягання свого чоловіка тривалий час працювала на сайті для дорослих. Згодом вона втомилася і вирішила покінчити з таким заробітком, а заразом із таким сімейним життям та подала на розлучення.

Благовірний вирішив не втрачати клієнтів дружини, тож почав виконувати її обов'язки. Він вдягався в панчохи і дефілював перед камерами користувачів сайту.

Коли ті запідозрили неладне, звернулися до адмінів зі скаргою.

"Він ходив у колготках, але не показував свого обличчя. Коли у модераторів сайту виникали підозри і вони запитували: "Ви чоловік?" Він змушував мене відповідати по телефону під час цих перевірок", — заявила судді жінка.

Нагадаємо, що у Туреччині натовп чоловіків ледь не вбив знахаря через "голі" сеанси з їхніми дружинами. Цілитель обіцяв клієнткам налагодити їхні шлюби та стосунки, а для цього просив їх роздягатися і торкався їх в різних місцях.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині чоловіку випадково вкоротили пеніс на операції з його збільшення. Лікар, який проводив операцію, заперечує інформацію про зниклий сантиметр.