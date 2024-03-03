"Чому НАТО продовжує існувати": Маск оскандалився заявою про Альянс

Американський мільярдер на бачить причин існування Альянсу після розформування Організації Варшавського договору після розпаду Радянського Союзу. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пояснив Ілону Маску, що Альянс існує для стримування ворогів вільного світу.

Американський інвестор і мільярдер, засновник компаній низки компаній, серед яких Tesla та Space X, Ілон Маск вважає, що НАТО необхідно розформувати. Про це він написав у соціальній мережі X.

Маск не розуміє, чому Північноатлантичний альянс продовжує існувати після розформування у 1991 році Організації Варшавського договору.

Ці слова були реакцією на допис американського бізнесмена та економіста Девіда Сакса з роздумами про НАТО.

Ілон Маск не бачить сенсу в існування НАТО Фото: скриншот

"У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнувся з екзистенційною кризою: причини його існування більше не було. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе", — написав Сакс.

У відповідь Маск підтримав бізнесмена і зазначив, що дивується, чому НАТО продовжує існувати.

"Правда! Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися", – написав мільярдер.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс пояснив Маску причину існування НАТО.

"Дорогий Ілон Маск, причина, через яку НАТО була заснована, існує і існуватиме, — це Росія та інші вороги вільного світу", — написав Рінкевичс у соціальній мережі X.

Рінкевичс відповів Маску Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 лютого видання Bloomberg писало, що Ілон Маск не вважає, що Росія може програти у війні. Водночас Маск відкинув звинувачення у тому, що є прихильником Путіна. Такі заяви він назвав "абсурдними". Бізнесмен наголосив, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-що". Зокрема, Маск, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink.

Раніше, 15 листопада, американський мільярдер назвав президента України "відірваним від реальності". Макс сказав, що Володимир Зеленський "давно живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності".