Стратегія у три етапи: голова спецслужби Молдови розкрив плани РФ зірвати вступ країни до ЄС

За даними керівника СІБ Олександра Мустяце, Кремль хоче взяти під контроль парламент Молдови.

Голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Олександр Мустяце попередив про можливі спроби Росії втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори. Він також зазначив, що можуть бути зроблені кроки щодо провокації соціальних конфліктів у регіонах Гагаузії та Придністров'я з метою порушити процес інтеграції Молдови до Європейського союзу. Про це Мустяце повідомив на пресконференції 5 березня, його заяву передає видання Newsmaker.

"У розпорядженні СІБ опинилися дані, що вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій — скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу", — заявив Мустяце.

За словами Мустяце, перші ознаки цього втручання були помічені 2023 року, коли виникли спроби підірвати легітимність місцевих виборів.

"Зараз намагаються реалізувати наступні два етапи з наміром втрутитися в електоральні процеси цього року. Є інформація про намагання скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити інституції та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції", — сказав Мустяце.

Згідно з Мустяце, наступний етап заплановано на 2025 рік, і його метою є захоплення парламенту Молдови під контроль.

"Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем Російської Федерації... Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або Лівому березі Дністра. Ці кризи будуть запускатися послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди", — заявив глава СІБ.

Згідно з висловлюванням Мустяце, третім елементом буде проведення масштабних інформаційних атак з метою посилення психологічного ефекту криз.

"Головний актор, на якого ставить РФ, — угруповання Ілана Шора. Згідно з даними, головне завдання Ілана Шора на 2024 рік — скомпрометувати результати референдуму. Інша група політичних діячів отримала завдання просувати доктрину державників, яка дійсно обслуговує риторику Росії", — додав він.

Нагадаємо, 16 січня Молдова запровадила знижки на 27% на транзит української продукції протягом 2024 року. За інформацією Єврокомісії, нещодавно було виділено 126 мільйонів євро фінансування на підтримку румунських портів, у яких збільшилися обсяги вантажів після початку російського вторгнення в Україну.