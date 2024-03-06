Обстріляли автомобіль: в Іспанії намагалися вбити Шарія та його дружину (відео)

Підозрюваний у держзраді блогер стверджує, що напередодні іспанська поліція отримала інформацію про підготовку до замаху, однак не вжила жодних заходів.

У середу, 6 березня, в Іспанії намагалися вбити блогера, підозрюваного в державній зраді, Анатолія Шарія та його дружину Ольгу. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що в Іспанії атакували його машину за допомогою зброї.

"Так, щойно мене та дружину намагалися вбити. Намагалися обстріляти автомобіль. Автомат із глушником", — сказав Анатолій Шарій.

За його словами, одна людина обстрілювала автомобіль, тоді як ще одна, імовірно, була напохваті, оскільки він помітив, як хтось стежив. Також він зауважив, що менш ніж тиждень тому іспанські силовики отримали інформацію про підготовку до замаху, який сьогодні відбувся.

Нагадаємо, 26 жовтня 2023 року блогер Анатолій Шарій розповів, що в Києві невідомі спалили його квартиру, в якій він жив до 2011 року. Також він опублікував ролик, у якому видно, як постраждав інтер'єр в оселі.

24 жовтня 2023 року зі ЗМІ стало відомо, що в Рода-де-Бера (Таррагона, Іспанія) будинок блогера Анатолія Шарія закидали коктейлями Молотова. У цей час він разом зі своєю дружиною перебував на території Республіки Північна Македонія. Журналісти зауважили, що це нібито був один із найсерйозніших актів насильства, якого зазнав блогер від моменту свого приїзду до Іспанії.