"Для блага нашої країни": Трамп викликав Байдена на дебати

У Трампа бажання провести дебати з’явилося за кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі вибула з президентських перегонів.

Дональд Трамп викликав чинного президента США Джо Байдена на дебати після того, як сам відмовився відвідувати заходи, де були присутні його конкуренти на виборах. Про це пише Bloomberg.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-те, і будь-кого", — написав Трамп у середу в дописі на своїй платформі соціальних мереж Truth Social.

Бажання у Трампа вести дебати з’явилося через кілька годин після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі вибула з президентських перегонів. Колишній президент пропустив п’ять праймеріз, попри на те, що один із його опонентів, Кріс Крісті, назвав його "куркою" через те, що той не з’явився.

Заклик Трампа до дебатів прозвучав за день до того, як 81-річний Байден виступить із заключною промовою про стан Союзу під час свого президентського терміну, де президент окреслить програму свого другого терміну. Трамп, якому 77 років, критикував Байдена під час кампанії, ставлячи під сумнів його ментальне самопочуття та висміюючи його за словесні помилки та фізичні спотикання.

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA — і це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент у цьому циклі. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд "Стану в Союзі", — прокоментував рішення Трампа речник кампанії Байдена Майкл Тайлер.

Позафракційна комісія з президентських дебатів уже оголосила дати трьох дебатів у вересні та жовтні та єдиних дебатів для кандидатів у віце-президенти.

Байден і Трамп двічі дебатували один з одним у 2020 році. Один форум скасували через те, що у Трампа виявили коронавірус.

Нагадаємо, що у США відбувається праймеріз у Демократичній та Республіканській партіях. Делегати у 15 основних штатах повинні віддати свої голоси і визначити єдиного кандидата від політичних сил.